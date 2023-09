Sáng 15-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nhật Tân (24 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây) và Võ Lê Hoàng Tú (23 tuổi, trú phường An Khê, cùng quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo đó, khoảng tháng 9-2022, Tân ăn nhậu với Lê Văn Sang (chưa rõ lai lịch) thì Sang có ngỏ ý tặng cho Tân một khẩu súng làm kỷ niệm. Tân chở Sang đi lấy súng rồi sau đó đưa về nhà mình cất giữ.

Trong thời gian cất giữ tại nhà, sợ người nhà phát hiện nên Tân đã mang khẩu súng này qua gửi tại nhà Tú. Những lần giữ súng cho Tân vì tò mò nên Tú hay mang súng ra cầm nắm, quan sát.

Sau khi nhận cây súng đầu tiên từ Sang, Tân vào các trang mạng xã hội để tìm hiểu về các loại súng, đạn và phụ kiện kèm theo. Đồng thời Tân còn nghiên cứu các bản vẽ và cách độ chế, lắp ráp súng bắn đạn thật.

Mặc dù biết rõ bản thân không có quyền sở hữu, cất giữ súng, đạn nhưng Tân vẫn tiếp tục đặt mua thêm năm khẩu súng khác cùng một số phụ kiện, đạn các loại.

Ngày 17-8-2023 do có việc đi xa, sợ con nhỏ ở nhà nghịch ngợm và gia đình phát hiện số súng, đạn trên nên Tân đã đóng gói toàn bộ sáu khẩu súng cùng phụ kiện và đạn vào một thùng carton rồi đem đến nhà Tú để tiếp tục gửi nhờ. Tú đồng ý và đem hộp carton này cất trong phòng ngủ của mình.

Ngày 27-8-2023, vì liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nên Tân bị cơ quan công an triệu tập làm việc.



Ý thức được hành vi sai trái của mình, Tân tự thú và giao nộp các khẩu súng, phụ kiện và đạn nói trên cho cơ quan công an.

