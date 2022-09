Bắt 3 giáo viên tham gia đánh bạc

(PLO)- Trong sáu nghi can bị bắt giữ khi đang sát phạt nhau trên chiếu bạc có ba thầy giáo.

Chiều 27-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 6 nghi can trong nhóm đánh bạc có trang bị vũ khí nóng.

Trong sáu nghi can có ba giáo viên gồm ông Lê Minh Quý (45 tuổi), ông Nguyễn Công Tuấn (44 tuổi) và ông Trần Văn Lân (46 tuổi). Ba thầy giáo cùng trú huyện Anh Sơn và hiện đang là giáo viên giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Cầm đầu nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc này là Nguyễn Văn Túy (46 tuổi, thường gọi “Túy mận”, trú thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn) cũng đã bị bắt giữ.

Túy có 2 tiền án và vừa ra tù năm 2019. Thời gian qua, Túy tổ chức cho các những người đánh bạc sát phạt nhau ở tầng 3 của quán karaoke do Túy làm chủ. Mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ, mỗi người tham gia phải nộp trước 300 ngàn đồng và các khoản phụ phí khác.

Khi đến tham gia đánh bạc, các thầy giáo và người dân sẽ gặp Túy để đổi tiền Việt Nam sang tiền nước Lào (Kip) với giá trị quy ước 1.000 Kip Lào tương đương 100 ngàn đồng và 500 kip Lào tương đương 500 ngàn đồng. Sau khi đánh bạc xong, tính toán thắng thua, người tham gia sẽ bàn giao lại số tiền trên cho Túy để đổi lại tiền Việt Nam. Ổ đánh bạc này luôn có trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt.

Sau thời gian lập chuyên án theo dõi, ngày 25-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Anh Sơn và các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ ập vào tầng 3, quán karaoke của Túy.

Ban chuyên án bắt quả tang Túy, ba thầy giáo và Tô Hoài Bắc (41 tuổi, trú thị trấn Anh Sơn), Nguyễn Thị Thành (52 tuổi, trú xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn).

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 126 triệu đồng, 500 tờ tiền Kíp Lào với nhiều mệnh giá, một khẩu súng ngắn, 22 viên đạn, 2 bộ bài tú lơ khơ và các tang vật liên quan khác.

Bắc là người giúp việc và trợ thủ đắc lực để tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc, thu tiền giúp Túy. Hiện Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Đ.LAM