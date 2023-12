Bắt 3 người cho vay tiền 'không ghi lãi suất'

Chiều 31-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt Hồ Duy Khánh, Nguyễn Sơn Hoàng, Đặng Sĩ Bách để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khánh, Sơn, Bách bị bắt giữ. Ảnh: Công an Nghệ An.

Nghi phạm Khánh (32 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), Hoàng (37 tuổi, trú thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Bách (31 tuổi, trú xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Thời gian qua, Khánh, Hoàng, Bách đã lợi dụng việc khó khăn về kinh tế của người dân để cho vay tiền nhưng không viết giấy thể hiện lãi suất vay. Thay vào đó, nhóm này sử dụng phần mềm trên mạng xã hội để quản lý việc cho vay và thu lãi cao.

Khi đến hạn thanh toán tiền lãi nếu người vay không trả kịp, Khánh, Hoàng, Bách đến nhà đe dọa người dân nhằm gây sức ép...

Qua điều tra cho thấy, Khánh, Hoàng, Bách cho dân vay tính lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1triệu đồng/1ngày (tương đương 108% đến 182,5%/1 năm) và tính gộp lãi vào vốn.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang đấu tranh mạnh với tội phạm, trong đó có tín dụng đen.

Đắc Lam