Bắt 5 nghi phạm sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt để chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ năm nghi phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhóm của Nguyễn Tất Thắng sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng. Ảnh: CL.

Năm nghi phạm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Tất Thắng (35 tuổi), Nguyễn Minh Hà (31 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, cùng trú xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An), Lê Văn Thắng (23 tuổi) và Phùng Anh Tuấn (33 tuổi, cùng trú Thừa Thiên Huế).

Thời gian qua, nhóm trên đã lợi dụng chính sách khuyến mãi tặng thưởng (voucher) cho khách hàng mới của một số ngân hàng rồi làm giả giấy tờ để lừa đảo. Trong đó, Tất Thắng cầm đầu đường dây này.

Nhóm này đã sử dụng hình ảnh giấy tờ căn cước công dân (CCCD), chứng minh nhân dân (CMND) giả bằng cách chỉnh sửa bốn chữ số cuối của dãy số CCCD, CMND.

Tiếp theo, cả nhóm sử dụng công nghệ chỉnh sửa khuôn mặt cho phù hợp, đánh lừa hệ thống nhận diện của ngân hàng để mở thành công tài khoản thanh toán.

Từ đó, nhóm Tất Thắng, Hà, Văn Tuấn, Anh Tuấn, Văn Thắng chiếm đoạt tiền voucher của chương trình trên.

Đồng thời, thông qua các ứng dụng như “manycam”, “bluestacks” để giả lập điện thoại và chỉnh sửa khuôn mặt để đánh lừa bước xác minh tài khoản của các ngân hàng.

Tuy nhiên nhóm nghi phạm đã không thể qua mặt được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 28-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp cả năm nghi phạm.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật bảy máy tính để bàn, hai laptop, hàng trăm điện thoại di động, hàng nghìn phôi thẻ sim Vietnammobile, hàng nghìn ảnh CCCD đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử.

Kết quả điều tra ban đầu, năm nghi phạm này đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Đắc Lam