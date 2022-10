Bắt bảo vệ xâm hại 2 học sinh tiểu học ở Đà Lạt

Chiều 13-10, Công an TP Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Phước Sơn, Ninh Thuận) để điều tra lvề tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

VKSND TP Đà Lạt cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi bị can đối với Thái Phi Hổ.

Theo điều tra, ngày 12-10, Công an phường 2, TP Đà Lạt nhận tin báo của phụ huynh một trường tiểu học tại phường 2, TP Đà Lạt về việc con họ bị Hổ đưa vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại.

Công an TP Đà Lạt vào cuộc, triệu tập Hổ để điều tra. Đến ngày 13-10, Công an TP Đà Lạt đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thái Phi Hổ.

Khai với công an, Hổ cho biết đã xâm hại với hai trẻ em là học sinh, trong đó một cháu sinh 2015 và một cháu sinh năm 2016.

VÕ TÙNG