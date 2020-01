Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn giàu tiềm năng

Tiềm năng của bất động sản nghỉ dưỡng



Năm 2019, các báo cáo của tổ chức nghiên cứu bất động sản cho thấy, dòng sản phẩm này đang có dấu hiệu chững lại. Đặc biệt, những thương vụ phá vỡ cam kết lợi nhuận trong loại hình condotel cũng càng đặt ra lo ngại về sự trầm lắng tại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, theo nhận định của CBRE, triển vọng tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng vẫn rất khả quan khi thị trường du lịch Việt Nam ngày càng rút ngắn khoảng cách với những thị trường du lịch nổi bật tại ASEAN như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia.

The Sóng từng gây sốt nhờ thiết kế đẹp, hiện đại.



Thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, tháng 11-2019 du lịch Việt Nam đạt mốc kỷ lục mới, đón 1.809.580 lượt khách quốc tế, tăng 11,8% so với tháng 10-2019 và tăng 39% so với cùng kỳ năm 2018. Theo dự báo của Tổ chức Du lịch Thế giới, trong giai đoạn 2018 - 2028, nhu cầu du lịch sẽ tăng 4%/ năm, đây là mức tăng trưởng cao hơn bình quân trước đây. Khi lượng khách du lịch tăng trưởng tốt, đòi hỏi nhu cầu về cơ sở lưu trú cũng tăng cao, đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp. Đây chính là cơ hội tốt dành cho giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, “Giá bất động sản nghỉ dưỡng của chúng ta vẫn đang ở mức thấp so với các nước khu vực và trên thế giới. Việt Nam chắc chắn sẽ bùng nổ ngành du lịch, chúng ta sẽ vượt tầm nếu đi đúng hướng”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Sáng, CEO An Gia Group cũng nhận định, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang có dấu hiệu đi xuống nhưng nhu cầu du lịch của người dân không bao giờ biến mất. “Nếu tín hiệu kinh tế tốt, người ta có thể bỏ ra vài chục triệu thuê một căn hộ bên biển để nghỉ dưỡng. Nếu kinh tế ảm đạm hơn, người ta vẫn đi du lịch nhưng sẽ thuê những căn hộ 5-7 triệu đổ lại. Những căn hộ nghỉ dưỡng trong tầm giá này hầu như không có” – ông Sáng phân tích.

An Gia đang tự tin với mũi nhọn phát triển lĩnh vực mảng bất động sản, nhất là kể từ sau khi dự án The Sóng (Vũng Tàu) mở bán thành công trong ngày đầu tiên và đặc biệt sự kiện doanh nghiệp này niêm yết thành công trên sàn HoSE.

Dòng tiền sẽ đổ vào đâu?

Nhận định về xu hướng dịch chuyển của dòng tiền trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, TS. Đinh Thế Hiển cho rằng, những địa điểm có vùng biển đẹp sẽ là nơi hút các nhà đầu tư. Thực tế khi xu hướng kiếm tìm căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng đang ngày càng diễn ra mạnh mẽ thì nhu cầu của khách hàng sẽ hướng tới dự án thuộc khu vực có cảnh đẹp, khả năng khai thác giá trị lớn.

Theo báo cáo mới nhất của CBRE, hiện tại trên địa bàn Vũng Tàu chỉ có 800 căn khách sạn 4-5 sao. Lượng phòng khách sạn 4-5 sao của Vũng Tàu chỉ bằng khoảng 15% của các thành phố khác trên cả nước. Đánh giá của CBRE cho rằng, phân khúc khách sạn cao cấp 3 - 5 sao của Vũng Tàu chưa đáp ứng được nhu cầu du khách và thua xa Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng mặc dù Vũng Tàu hiện đứng trong top 5 thành phố biển hút khách bậc nhất Việt Nam.

Đây là lý do vào tháng 8-2019, dự án The Sóng của chủ đầu tư An Gia trong ngày đầu tiên mở bán, số lượng căn hộ giao dịch thành công đã lên tới 1.000. Con số này cho thấy lực hấp thụ sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu vẫn còn rất lớn.

Khu công viên nước trên tầng 5 của The Sóng Vũng Tàu



Đánh giá từ giới đầu tư, The Sóng xuất hiện trên thị trường đúng thời điểm đón đầu làn sóng đầu tư second home. Dự án này nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các khách hàng khi sở hữu thiết kế hiện đại, chất lượng tiêu chuẩn sản phẩm 5 sao nhưng mức giá tầm trung. Tiết lộ từ An Gia, các khách hàng người Sài Gòn sở hữu The Sóng để làm “Second Home”, ít có mục đích đầu tư.

Đặc biệt, dự án này còn gây chú ý khi tọa lạc tại mảnh đất kim cương đẹp nhất Vũng Tàu, nằm giữa tâm điểm của cung đường resort 5 sao. “Hậu thuẫn” cho dự án này là chủ đầu tư An Gia cùng đối tác chiến lược Creed – quỹ đầu tư Nhật Bản. Đây là tiêu chí mà nhiều khách hàng đã quyết định xuống tiền bởi trước đó, An Gia – Creed đã cho ra đời thành công các dự án nhà ở tại TP.HCM với chất lượng 5 sao.

Chủ đầu tư của dự án The Sóng còn mạnh tay đầu tư vào các tiện ích như: Hồ Mây trên độ cao hơn 100 m dài 50 m, tổ hợp sky bar và công viên nước trên cao đầu tiên của Vũng Tàu, siêu sảnh đón 5 sao cao 9 m… Tính đến thời điểm hiện tại, The Sóng là dự án hạng sang bậc nhất tại TP.Vũng Tàu.