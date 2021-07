Như PLO đã thông tin, UBND TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Summit Building 150 triệu đồng vì xây dựng dự án sai giấy phép. Qua kiểm tra, Đội quy tắc đô thị quận Thanh Khê phát hiện dự án xây dựng sai cốt (cốt nền xây dựng tầng một so với cốt vỉa hè) tại số 350 Nguyễn Văn Linh. Dự án cũng được xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (chiều cao tầng một đến tầng 12 và chiều cao tum cầu thang). Dự án Văn phòng làm việc – The Summit Building khởi công ngày 15-2-2020 trên khu đất có diện tích 1.301 m2, mật độ xây dựng 59,8%. Công trình gồm một tầng hầm và 12 tầng nổi (hiện đã cất nóc). Tổng thầu của dự án là Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý nhà An Trung Phát.