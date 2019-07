Chuyển vụ nhân viên Alibaba đập xe cưỡng chế lên công an tỉnh

Cụ thể, theo văn bản Chuyển vụ án hình sự điều tra theo thẩm quyền, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.

VKSND thị xã Phú Mỹ yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can (nếu có) theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quyết định này dựa trên đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ.

Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh là hai nhân viên của Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.



Cơ quan chức năng cưỡng chế dự án ma tại Vũng Tàu và bị một số cá nhân ngăn cản, chống đối. Ảnh: T.KHÁNH

Theo điều tra ban đầu, sáng 13-6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ tiến hành cưỡng chế phá dỡ con đường xây dựng trái phép trên mảnh đất nông nghiệp rộng 8 ha do ông Nguyễn Thế Lực đứng tên.



Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo đỏ in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" kéo tới phản ứng. Những người này đã có hành vi kích động, lăng mạ, xúc phạm đoàn cưỡng chế.



Dù đã được đại diện đoàn cưỡng chế giải thích nhưng nhóm người trên vẫn không dừng lại, tiếp tục có hành vi chống đối. Trong đó, Trinh là người xúi giục đập xe cuốc; Tĩnh có hành vi dùng đá đập cửa kính xe máy xúc...