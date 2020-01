Công an truy tìm 4 lãnh đạo một công ty bất động sản

Cụ thể, bốn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo này liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ 119, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư.

Theo Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Long An), bốnlãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư bán 118 đất nền không có trong dự án KDC Hưng Thịnh Cát Tường (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa), chiếm đoạt tổng số tiền hơn 57 tỉ đồng của người dân.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bị truy tìm gồm:

1. Bà Nguyễn Kim Phượng (sinh ngày 6-6-1976) tại huyện Mỏ Cày, Bến Tre, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 129/30 Lô 2, cư xá Vĩnh Hội, Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4, TP.HCM; là giám đốc Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn 19-5-2017 đến 26-8-2018).

2. Bà Nguyễn Thị Kim Liên (sinh ngày 28-6-1978) tại Tiền Giang, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Thanh Hòa, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre; là giám đốc Công ty Hưng Thịnh (giai đoạn 26-6-2018 đến 30-3-2019).

3. Ông Lê Hữu Hào (sinh ngày 30-4-1981) tại quận 1, TP.HCM, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang, giám đốc đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh từ 1-4-2019 đến nay.

4. Ông Nguyễn Phú Thuận (sinh ngày 19-4-1978) tại Tân Uyên, Bình Dương. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tổ 22, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An, tổng giám đốc, chủ tài khoản Công ty Hưng Thịnh.

Nếu người dân phát hiện những người có thông tin như trên đề nghị thông báo ngay về Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Long An theo địa chỉ: số 08 Châu Văn Giác, phường 4, TP Tân An, Long An.