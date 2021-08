Nguồn cung nhà phố ven biển tăng Theo báo cáo thị trường quý II-2021 của DKRA Việt Nam, phân khúc nhà phố, shophouse biển trong khu phức hợp ghi nhận 10 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 1.114 căn, gấp năm lần so với quý I. Tỉ lệ tiêu thụ đạt 71% (khoảng 786 căn), gấp 4,8 lần so với quý I. Nguồn cung và sức cầu phân khúc nhà phố, shophouse biển trong khu phức hợp tăng so với quý trước, đây vẫn là phân khúc thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng nhờ vào tiềm năng phát triển và tính thanh khoản cao. Các dự án tập trung phần lớn ở những khu vực quen thuộc như Bình Thuận, Phú Quốc… Trong quý II, thị trường cũng đón nhận 944 căn condotel mở bán đến từ ba dự án, tăng 26% so với quý trước. Tỉ lệ tiêu thụ đạt 64% (tương đương 606 căn), tăng 30% so với quý I.