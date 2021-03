Nhà phố Bình Dương tăng giá vẫn hút nhà đầu tư

Trước tốc độ đô thị hóa chóng mặt, nhu cầu nhà ở tại Bình Dương không ngừng tăng cao, trong khi nguồn cung khan hiếm, đặc biệt là với các dự án nhà phố được đầu tư bài bản không ngừng tăng giá.

Đặc biệt sau khi Dĩ An, Thuận An lên thành phố, nhu cầu nhà ở tăng cao, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều nhà đầu tư đã đổ về đây nắm bắt, đón đầu cơ hội và đã “hốt bạc” từ việc đầu tư này.

Ông Nguyễn Dũng (ngụ TP Thủ Đức) cho biết ông và nhóm đầu tư bắt đầu tư vào thị trường bất động sản cách đây vài năm, nếu xét về biên độ tăng giá, thì trong 5 năm qua phân khúc nhà phố Bình Dương mà cụ thể là ở TP Dĩ An và TP Thuận An có biên độ tăng giá cao hơn cả TP.HCM.

Đáng chú ý, ông Dũng cho hay mặc dù giá tăng nhưng nhà đầu tư nhà phố Bình Dương chủ yếu đưa vào sử dụng để ở hoặc kinh doanh, chứ rất ít trường hợp bán lại.



Các dự án nhà phố Bình Dương đều tăng giá và thu hút người mua.

2, hiện nay đã tăng lên mức 60 đến 70 triệu đồng/m2. Như tại TP Dĩ An , đến thời điểm hiện nay, hầu hết các dự án nhà phố được đầu tư bài bản hầu như đã có mức giá trung bình vượt mức 5 đến 7 tỉ đồng/căn. Tại khu Trung tâm hành chính Dĩ An, nếu 5 năm trước giá cũng chỉ dao động từ 16 đến 18 triệu đồng/m, hiện nay đã tăng lên mức 60 đến 70 triệu đồng/m Tương tự, tại một số dự án nhà phố khác được mở bán thời gian qua đến nay đều có mức giá tăng ít nhất từ 30 đến 50% so với cách đây vài năm.

Ông Dương Minh Tiến, Tổng giảm đốc Công ty Cổ phần Asia New Time, cho biết mới đây công ty công bố ra thị trường dự án nhà phố liên kế nằm ngay mặt tiền đường Đông Tác (TP Dĩ An) giá từ 4,5 - 5 tỉ đồng/căn. Do nguồn cung thị trường có hạn, nhưng do số lượng người đăng ký quá nên khả năng sẽ phải tổ chức bốc thăm để tạo sự công bằng cho khách hàng.

Theo ông Tiến, dù thị trường Bình Dương tăng nhanh nhưng so với TP.HCM thì giá vẫn còn dễ chịu, vậy nên, người mua nhà không thể tiếp cận thị trường TP.HCM sẽ chọn cách dịch chuyển về đây định cư. Nhu cầu mua tăng đồng nghĩa với giá trị bất động sản sẽ tăng theo.

Theo DKRA Việt Nam đánh giá các tỉnh giáp ranh Sài Gòn như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu thu hút đầu tư đất nền và nhà liền thổ suốt năm 2020 là phản ứng bình thường trong bối cảnh TP.HCM khan hiếm nguồn cung, không có nhiều dư địa để đầu tư.

DKRA dự báo nguồn cung đất nền và nhà phố tại các tỉnh giáp ranh, lân cận TP.HCM vẫn tiếp tục phát triển trong năm 2021 do quỹ đất dành cho nhóm bất động sản liền thổ tại TP.HCM đang ngày càng hạn chế.

Các tỉnh giáp ranh này sẽ được xếp chung vào thị trường địa ốc khu vực vùng phụ cận TP.HCM chứ không tách rời từng tỉnh riêng lẻ do sự kết nối về hạ tầng và dịch vụ liên vùng ngày càng phát triển.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Công ty Phú Đông Group, cho rằng không bàn về vấn đề nhu cầu, bởi nhu cầu đối với phân khúc nhà phố, đất nền bao giờ cũng rất lớn. Vấn đề quan trọng nhất là pháp lý, phải xác định rõ hiện trạng đất không nằm trong quy hoạch và có sổ.

Vấn đề thứ hai là vị trí và tiềm năng phát triển của khu đất định đầu tư, nó phải là nơi xuất phát từ thực tế về nhu cầu nhà thật đến thực tế về các dịch vụ tiện ích xung quanh đến thực tế của việc di chuyển có thuận lợi không.

“Một vấn đề không kém phần quan trọng nữa là nếu mua một khu đất ở trong một khu đô thị được quy hoạch bài bản phải quan tâm đến năng lực của chủ đầu tư. Bởi đều này quyết định giá trị gia tăng của sản phẩm trong tương lai” - ông Phúc nói.