Thay vì tập trung đầu tư vào kênh chứng khoán, sau khi nới lỏng giãn cách và tái mở cửa nền kinh tế, thị trường đã chứng kiến sự dịch chuyển của dòng tiền quay trở về với bất động sản (BĐS).



Nhà phố luôn được ưa chuộng

Theo báo cáo trường BĐS tháng 10-2021 của Batdongsan.com.vn, hậu giãn cách xã hội, hoạt động giao dịch BĐS trên cả nước có xu hướng sôi động trở lại. Trong đó đất nền, nhà phố là phân khúc dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu tìm mua. Tính riêng trong tháng 10-2021, lượng tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng trung bình từ 58-78%. Riêng khu vực TP.HCM và các tỉnh vệ tinh phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, nhu cầu giao dịch đất nền, nhà phố tăng 65% - 105% so với tháng trước đó.

Sau đại dịch, tuy kinh tế còn khó khăn nhưng nhu cầu nhà ở vẫn cao, bởi càng ngày, người dân càng nhận thấy nhiều giá trị của việc sở hữu một chốn an cư và mong muốn sở hữu một căn nhà riêng an toàn. Theo một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho biết, hiện nay, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, vì vậy, dòng vốn sẽ có xu hướng rót về bất động sản, bởi đây vẫn được đánh giá là kênh đầu tư an toàn, bền vững trong dài hạn.

Đứng trước thực tế nhu cầu mua nhà ở cao nhưng lượng cung mới tại nội thành TP. HCM ngày càng hạn chế cũng như người mua phải chịu áp lực cao về mặt tài chính. Từ đó, nhu cầu tìm kiếm nhà ở, đặc biệt là nhà phố đang có xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh như Đồng Nai, Bình Dương, Long An… Nhất là khi tại các địa phương này, Chính phủ đang thúc đẩy mạnh các hoạt động đầu tư công, tập trung vào việc phát triển hàng loạt công trình hạ tầng, tăng cường tính liên kết vùng, giao thông kết nối thuận lợi cũng là một trong những yếu tố thu hút và tạo ra sự dịch chuyển dân cư trong thời gian tới.

Thiết kế nhà phố tại Gem Sky World thể hiện được sự phóng khoáng nhờ những khung cửa kính lớn với tầm nhìn bao quát. Ảnh: DXG



Để đón nhu cầu mua BĐS dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp cũng đã triển khai hàng loạt hoạt động bán hàng tại nhiều dự án ở khu vực phía Nam, trong đó có Đồng Nai. Cụ thể, Tập đoàn Đất Xanh đang chuẩn bị công bố thị trường phân khu mới – Diamond Parkview tại khu đô thị Gem Sky World tại Long Thành. Tập đoàn Nam Long công bố dự án Khu đô thị tích hợp Izumi City ở TP. Biên Hòa, Tập đoàn Novaland cũng vừa tổ chức chào bán ra thị trường sản phẩm nhà phố phân khu Sunharbor tại khu đô thị Aqua city, TP. HCM…

Sắp ra mắt nhà phố mẫu tại siêu đô thị Gem Sky World

Những dự án bất động sản có chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch, quy hoạch rõ ràng thường nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Ảnh: DXG



Nằm cách TP. HCM chỉ từ 25 – 30 phút di chuyển, dự án Gem Sky World rộng gần 100 ha tại xã Long Đức, Long Thành, Đồng Nai chuẩn bị ra mắt nhà phố mẫu vào cuối tuần này. Với phong cách thiết kế sang trọng và đẳng cấp, nhà phố mẫu hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm trực quan và mới mẻ khi đến tham quan, tìm hiểu dự án.

Khi đến tham quan nhà phố mẫu, khách hàng sẽ được gợi ý cách thiết kế nội thất, bố trí không gian để vừa cung cấp đủ khoảng không riêng tư cho mỗi thành viên, vừa có được không gian sinh hoạt chung cho cả gia đình. Tầng trệt được thiết kế cho khu vực sinh hoạt chung với phòng khách, bếp ăn và 2 khoảng sân trước - sau nhà. Khu vực tầng 1 sẽ bao gồm 2 phòng ngủ lớn cho vợ chồng chủ nhà cũng như ông bà. Khu vực tầng 2, với 1 phòng ngủ biệt lập cùng khoảng sân thượng thoáng đãng sẽ phù hợp cho thế hệ trẻ.

Hướng đến gia đình hạt nhân và cả gia đình đa thế hệ, nhà phố tại Gem Sky World không chỉ chú trọng vào thiết kế của mỗi một sản phẩm nhà ở, mà ngay từ khi triển khai dự án, chủ đầu tư đã tính toán kỹ lưỡng và lên phương án quy hoạch tổng thể, bao gồm cả hệ thống tiện ích nội khu hoàn thiện và đồng bộ để đáp ứng được tối đa nhu cầu an cư của cư dân ở từng độ tuổi khác nhau.