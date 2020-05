Quảng Nam: Người dân vây dự án lấp vịnh An Hoà

Sáng 15-5, hàng chục hộ dân xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam) tập trung tại Khu đô thị cao cấp Vịnh An Hoà do Công ty cổ phần đầu tư Chu Lai Hội An làm chủ đầu tư để phản đối thi công công trình.



Bảng quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hoà. Ảnh: TN

Theo người dân có mặt, từ bao đời nay, người dân sinh sống xung quanh vịnh An Hoà chủ yếu khai thác thuỷ sản trên dòng sông Trường Giang. Vịnh An Hoà là nơi neo đậu tàu thuyền sau mỗi chuyến đi. Hơn nữa, đây là nơi duy nhất đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, tài sản của hơn 70 hộ dân hành nghề vào mùa mưa bão.



Khu vực rộng lớn neo đậu ghe trước nguy cơ bị san lấp làm Khu đô thị. Ảnh: TN

Từ khi có chủ trương đầu tư, doanh nghiệp thi công đã san lấp mặt sông khiến tàu thuyền ra vào khó khăn, ngư trường khai thác cũng như môi trường sinh sống của thuỷ sản vì thế cũng bị bó hẹp. Tuy nhiên, việc đền bù, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp vẫn chưa thoả đáng.

Ông Trần Quốc (52 tuổi, ngụ khối phố 1, thị trấn Núi Thành) cho biết, người dân sinh sống xung quanh vịnh An Hoà không hề phản đối chuyện làm dự án. Nhưng, người dân rất cần một phương án hỗ trợ tốt hơn. Có thể hỗ trợ tiền để sắm một chiếc ghe to hơn, hoặc giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp.



Người dân tập trung ngăn cản thi công. Ảnh: TN

“Dân chúng tôi chủ yếu đánh bắt bằng ghe loại nhỏ, vịnh An Hoà là nơi neo đậu ghe. Giờ họ san lấp hết vùng vịnh, yêu cầu chúng tôi đưa ghe ra đậu bên ngoài, chúng tôi không đồng ý. Vì vị trí họ yêu cầu quá xa nhà, người dân rất khó quản lý tài sản”, bà Tuyết cho hay.

Tượng tự, bà Lê Thị Tuyết (73 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) cho biết, vịnh An Hoà là nơi tôm cá sinh sản, nảy nở. Bao nhiêu năm làm ăn, sinh sống nhờ chỗ này nhưng lại sang lấp để làm dự án, người dân lo không có đường làm ăn.



Bà Tuyết cho rằng việc lấp sông làm dự án sẽ không có chỗ cho người dân làm ăn. Ảnh: TN

“Mấy chục năm tôi bám vào cái vịnh này làm ăn. Giờ tuổi cao sức yếu chỉ làm được cái nghề mò cua bắt ốc ở đây, giờ họ đổ đất san lấp làm dự án, dân nghèo như tôi lo không biết làm nghề gì để sinh sống”, bà Tuyết nói.

Cùng ngày, chúng tôi liên hệ lãnh đạo UBND huyện Núi Thành để tìm hiểu sự việc. Thế nhưng, ông Trần Văn Trường – Chánh văn phòng UBND huyện Núi Thành trả lời “sáng nay tôi chưa nghe thông tin”.



Người dân căng băng rôn phản đối thi công. Ảnh: TN

Theo ông Trường, đối với dự án này, UBND huyện Núi Thành được tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chúng tôi đăng ký làm việc với lãnh đạo huyện để làm rõ những thắc mắc của người dân nhưng ông Trường lại đề nghị chúng tôi gửi văn bản đề nghị lãnh đạo huyện trả lời.