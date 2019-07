Vinhomes Grand Park sở hữu đại công viên phức hợp quy mô hàng đầu Đông Nam Á với đầy đủ hạ tầng, cảnh quan tiện ích đẳng cấp quốc tế và được vận hành theo mô hình đô thị thông minh đầu tiên tại TP.HCM, mở ra không gian sống độc đáo chưa từng có.



Quy mô vượt trội, vị trí kết nối thuận tiện

Sau thành công vang dội từ hai dự án Vinhomes Central Park và Vinhomes Golden River tại quận Bình Thạnh và quận 1 của TP.HCM, Vinhomes tiếp tục ra mắt đại đô thị đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park tại trung tâm quận 9, với định vị trở thành thành phố thông minh - công viên đầu tiên giữa Sài Gòn năng động, kiến tạo phong cách sống thời thượng, xét trên cả quy mô và tính độc đáo.

Vinhomes Grand Park kiến tạo không gian sống xanh và thông minh vượt trội (Hình ảnh minh họa)



Vinhomes Grand Park có diện tích đến 271ha, trải dài trên cả 2 phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ của quận 9, trong tương lai sẽ trở thành trung tâm của mạng lưới Đô thị Sáng Tạo theo quy hoạch phát triển của Thành phố.

Dự án có vị trí chiến lược khi tọa lạc tại cửa ngõ phía Đông, vốn đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông. Cư dân tương lai của đại đô thị có thể di chuyển thuận tiện vào trung tâm thành phố qua các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Xiển, xa lộ Hà Nội… Đặc biệt, thời gian di chuyển sẽ càng được rút ngắn khi tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đi vào vận hành trong năm 2020.

Tiên phong ứng dụng mô hình đô thị thông minh

Không chỉ khẳng định đẳng cấp bằng quy hoạch “tất cả trong một” với đầy đủ hệ thống trường từ mầm non đến liên cấp, bệnh viện, trung tâm thương mại (TTTM), khu mua sắm, shophouse và tòa nhà văn phòng cao 45 tầng…, Vinhomes Grand Park còn là dự án đầu tiên tại TP.HCM ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) vào vận hành quản lý đô thị, mang lại an ninh, an toàn cao cho cư dân.

Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị đầu tiên ở TP.HCM quản lý vận hành bằng hệ sinh thái thông minh toàn diện



Sở hữu đại công viên lớn hàng đầu Đông Nam Á

Trong tương lai không xa, Vinhomes Grand Park sẽ nổi bật như một “dấu ấn xanh” độc đáo trên bản đồ TP.HCM nhờ sở hữu quần thể đại công viên phức hợp ven sông quy mô hàng đầu Đông Nam Á. Quần thể này rộng 36ha, bao gồm 15 công viên chủ đề, trong đó có công viên ánh sáng nghệ thuật độc đáo.

Công viên ánh sáng nghệ thuật trở thành điểm nhấn tuyệt đẹp của đại đô thị



Bên cạnh đó, không thể không kể tới công viên Golf mini địa hình theo chủ đề lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, công viên Gym với hơn 800 máy tập, công viên BBQ với gần 100 điểm nướng, khu chèo thuyền Kayak… đều là những điểm hẹn thú vị cho cư dân mỗi cuối tuần.

Có thể thấy, hệ thống công viên tại đại đô thị Vinhomes Grand Park không chỉ mang đến cuộc sống xanh thư thái giữa thiên nhiên mà còn giúp cư dân có những trải nghiệm thú vị, đầy sắc thái mỗi ngày.

Cư dân tương lai của Vinhomes Grand Park được trải nghiệm không gian sống hoàn hảo



Song song, để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho cư dân, chủ đầu tư xây dựng hệ thống hơn 150 sân thể thao, 11 hồ bơi ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em cùng hàng loạt sân chơi vận động liên hoàn khắp khu đô thị.

Với hệ thống đầy đủ gồm cả 3 dòng sản phẩm căn hộ từ trung cấp đến cao cấp: Sapphire, Ruby, Diamond, mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng, Vinhomes Grand Park không chỉ trở thành không gian sống hoàn hảo cho cư dân văn minh của TP.HCM mà còn là cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư và là điểm đến lý tưởng cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở TP.HCM.