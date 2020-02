Thanh tra hàng loạt dự án BĐS, đất đai ở 7 tỉnh, thành

Theo quyết định của Tổng cục Quản lý đất đai vừa được ban hành, Cục Kiểm soát quản lý và sử dụng đất đai được giao chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổng cục tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế để đề xuất điều chỉnh kế hoạch thanh tra cho phù hợp. Theo đó, sẽ có bảy tỉnh, thành nằm trong diện thanh tra dự án bất động sản, đất đai lần này.



Điểm tên nhiều dự án ở TP.HCM, Hà Nội

Trong đó, đáng chú ý là hai TP lớn là Hà Nội, TP.HCM có tới bảy dự án quan trọng được điểm tên với nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất theo chỉ thị của Thủ tướng.

Tại TP.HCM có ba dự án bất động sản sẽ bị thanh tra là dự án khu nhà ở xã hội - khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc tại khu đất chợ Bình Phú cũ (số 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6) của Công ty TNHH Quản lý bất động sản Hoàng Phúc; khu nhà ở 1 Bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu tại phường Đa Kao, quận 1 của Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy. Cuối cùng là dự án khu dân cư và du lịch, văn hóa, giải trí tại phường An Phú, quận 2 của Công ty TNHH Quốc tế thế kỷ 21.

Tại Hà Nội có bốn dự án là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị (KĐT) Bắc An Khánh tại huyện Hoài Đức của Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (Vinaconex - Posco). Tiếp đó là dự án KĐT “Thành phố Giao Lưu” tại quận Bắc Từ Liêm của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Quốc tế VIGEBA. KĐT mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park tại phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm với đối tượng thanh tra là Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty CP Phát triển đô thị Vinaconex - Viettel (nay là Công ty CP ĐTKD PT đô thị Tây Hà Nội). Dự án KĐT mới thuộc KĐT Đại học Vân Canh tại huyện Hoài Đức của Công ty CP Đầu tư An Lạc.

Ngoài các dự án trên, cơ quan chức năng cũng kết hợp kiểm tra quản lý, sử dụng đất tại bốn dự án sân golf ở Hà Nội là Legend Hill - Sóc Sơn, Sky Lake - Chương Mỹ, Vân Trì Golf Club và sân golf Đông Anh.



Khu nhà ở 1 Bis - 1 kép Nguyễn Đình Chiểu tại phường Đa Kao, quận 1 của Công ty TNHH Bến Thành - Sao Thủy. Ảnh: BT

Hàng loạt dự án khu du lịch vào “tầm ngắm”

Tại tỉnh Bình Thuận, có bốn dự án nằm trong danh sách đó là dự án khu du lịch sinh thái Kê Gà tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam do Công ty Liên doanh Du lịch Kê Gà làm chủ đầu tư; dự án khu du lịch sinh thái Delverton tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình do Công ty TNHH Delverton Việt Nam làm chủ đầu tư; dự án khu du lịch Bàu Trắng - Hòn Hồng tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình của Công ty CP Thái Vân; dự án khu sân golf và biệt thự Hàm Thuận Nam tại xã Tân Thành và xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thế Giới Xanh làm chủ đầu tư.

Nội dung thanh tra tại tỉnh này cũng là việc chấp hành pháp luật đất đai đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng, có dấu hiệu sai phạm trong quản lý, sử dụng đất theo chỉ thị của Thủ tướng.

Ngoài ra, tại Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên và Hậu Giang, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Trong đó trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa sang mục đích khác.

Tại tỉnh Lâm Đồng, cơ quan chức năng sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Đối tượng thanh tra là UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị khác liên quan (Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung).

Tương tự nội dung như Lâm Đồng, tỉnh Hòa Bình đưa vào diện thanh tra UBND huyện Lương Sơn và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất (đối tượng cụ thể sẽ xác định sau khi khảo sát lựa chọn đối tượng thanh tra khi thành lập đoàn thanh tra).