Tranh cãi thay đổi tên người sử dụng đất ở dự án ngàn tỉ

Ngày 25-11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký quyết định 5269 điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định số 3123 ngày 30-7-2008 của UBND tỉnh Hà Tây trước đây.

Doanh nghiệp phản ứng

“Điều chỉnh tên người sử dụng đất ghi tại quyết định 3128 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc thu hồi hơn 182 ha đất trên địa bàn xã Cự Khê, Mỹ Hưng, Tam Hưng, Bình Minh (huyện Thanh Oai), chuyển mục đích sử dụng thành đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 như sau: từ Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5)” - Quyết định của UBND TP Hà Nội nêu.

Theo tìm hiểu của PLO, năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (nay là UBND TP Hà Nội) đã ký hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) thực hiện dự án đường trục phía nam tỉnh Hà Tây dài 41,5 km với Cienco5 và Cienco5 Land. Trong đó, Cienco5 là nhà đầu tư còn Cienco5 Land là doanh nghiệp dự án. Để hoàn vốn làm đường, UBND tỉnh Hà Tây đã giao cho bên B ba khu đất để làm dự án bất động sản gồm các dự án Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị mới Mỹ Hưng. Trong đó dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng có diện tích khoảng 182 ha.

Sau khi UBND TP Hà Nội có quyết định 5269, phía Cienco 5 Land đã có đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng. Đơn này khẳng định việc UBND tỉnh Hà Tây giao đất cho doanh nghiệp dự án là Cienco5 Land là đúng pháp luật. Bên cạnh đó, Cienco5 cũng đã chuyển giao toàn bộ quyền của nhà đầu tư cho Cineco5 Land.



Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco5

Mặt khác, từ năm 2008 đến nay phía Cienco 5 Land đã hoàn thành giải phóng mặt bằng thực hiện dự án với giá trị đền bù 2.377 tỉ đồng; hoàn thành đầu tư xây dựng 19,9 km và đã đưa vào khai thác sử dụng 9,2 km (từ Km0 đến Km9+300); thanh toán 510 tỉ đồng tiền chênh lệch vào ngân sách nhà nước, thực hiện ký quỹ 50 tỉ đồng…



Theo đó, Cienco5 Land khẳng định đến nay Cienco5 không còn nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến dự án BT và các dự án hoàn vốn nêu trên. Chủ đầu tư dự án đường trục BT và các dự án hoàn vốn là Cienco5 Land. Do đó, Cienco 5 Land cho rằng quyết định 5269 điều chỉnh tên người sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng đã xâm phạm đến quyền lợi ích của họ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định trên.

Hà Nội nêu lý do điều chỉnh

Trao đổi với PLO ngày 2-11, đại diện Sở TN&MT Hà Nội khẳng định quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị mới Mỹ Hưng - Cienco 5 là dựa trên căn cứ của pháp luật.

Cụ thể, lý do điều chỉnh căn cứ theo quyết định 963 năm 2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) về việc cho phép đầu tư dự án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 (huyện Thanh Oai); Quyết định 24 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 thành Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP.

Ngoài ra, lý do điều chỉnh còn dựa trên đề nghị của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) tại các văn bản số 948/ANĐT-P5 ngày 6-8-2018, 147/ANĐT-P4 ngày 21-1-2020; đề nghị của Cienco 5 tại văn bản số 05/TCT5-C5HN ngày 24-3-2020 (kèm theo Biên bản thoả thuận số 10/BBTT ngày 21-8-2017 giữa Cienco5 và Cienco5 Land); Văn bản số 395 ngày 4-3-2020 của Tổng cục quản lý đất đai.

Đại diện Sở TN&MT cho hay đến nay dự án BT là dự án đường trục phía Nam mới thực hiện được 19,9 km và dự án đối ứng là Khu đô thị Thanh Hà A - B đã được đầu tư xây dựng và đưa vào kinh doanh, sử dụng một số hạng mục. Hiện còn lại gần 22 km dự án đường trục phía Nam (đoạn cuối) và Dự án Khu đô thị Mỹ Hưng chưa thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đại diện Sở TN&MT cũng dẫn chứng Cienco 5 và Cienco 5 Land cũng đã có biên bản thoả thuận (Biên bản số 10/BBTT ngày 21-8-2017) về việc thống nhất triển khai thực hiện dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây và các dự án đối ứng.

Theo đó, hai đơn vị thống nhất, đối với phân đoạn 1 của dự án BT (từ Km00 đến Km 19+900) và dự án Khu đô thị Thanh Hà A-B, Cienco 5 Land sẽ tiếp tục triển khai như quy định tại hợp đồng BT. Đối với phân đoạn 2 của dự án BT (từ Km19+900 đến Km 41+500) và Dự án Khu đô thị mới Mỹ Hưng-Cienco 5, Cineco 5 là chủ thể trực tiếp thực hiện và quản lý.

“Từ những căn cứ pháp lý trên, Sở TN&MT Hà Nội đã trình UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại tại dư án Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco5 là đúng quy định của pháp luật. Quyết định này nhằm tạo căn cứ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án BT đối với 22 km còn lại theo quy định nhằm kết nối đồng bộ hạ tầng đường trục phía Nam, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện phía nam Thủ đô” - đại diện Sở TN&MT Hà Nội nói.