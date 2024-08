Bắt giam 3 người nước ngoài gây rối trật tự công cộng ở quận 1 01/08/2024 16:56

Ngày 1-8, Công an quận 1 cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận 1 vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ba bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cả ba bị can này đều là người nước ngoài (cùng quốc tịch Úc) gồm Anthony Vu Phi Long Pham (SN 1989); Amin Huzaifah (SN 2000) và Nguyen Michael (SN 1995).

Theo nội dung vụ việc, Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah và Nguyen Michael nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch.

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 29-6, nhóm 3 người này cùng khoảng chục người bạn đến quán bar Atmost (số 153 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1) để uống rượu.

Nhóm của Anthony Vu Phi Long Pham lao vào hành hung nhóm anh Minh Nguyen trên đường phố quận 1. Ảnh: ĐC

Tại đây, nhóm của Anthony Vu Phi Long Pham ngồi bàn VIP 11 và 12. Trong lúc uống rượu, nhóm này xảy ra mâu thuẫn trong việc mời uống rượu với một nhóm thanh niên người nước ngoài khác gồm Minh Nguyen (SN 1987), Hai Nguyen (SN 1985) và Tang Tung Thanh (SN 1980, đều mang quốc tịch Úc) đang ngồi bàn VIP 5.

Thấy đôi bên xô xát, nhân viên bảo vệ của quán bar Atmost mời cả hai nhóm thanh niên người nước ngoài này ra ngoài. Tại trước quán bar, nhóm của Minh Nguyen bị nhóm của Anthony Vu Phi Long Pham đánh nhưng không bị thương tích.

Sau đó, nhóm của Minh Nguyen đi bộ ra đường Pasteur để đón xe về nhà. Khi đến giao lộ Pasteur - Tôn Thất Thiệp thì tiếp tục bị nhóm của Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah và Nguyen Michael chạy đến dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào mặt và đầu gây thương tích cho anh Minh Nguyen, anh Hai Nguyen và anh Tang Tung Thanh.

Nhận tin báo, Công an phường Bến Nghé phối hợp với Công an quận 1 khẩn trương có mặt tại hiện trường, ghi nhận toàn bộ sự việc và hai nhóm thanh niên về trụ sở làm rõ.

Tại Công an phường, Nguyen Michael, Anthony Vu Phi Long Pham, Amin Huzaifah thừa nhận do uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn nên khi xảy ra mâu thuẫn đã đấm, đá gây thương tích cho các nạn nhân.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập và lời khai, sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 người nước ngoài gồm Nguyen Michael, Anthony Vu Phi Long Pham và Amin Huzaifah để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.