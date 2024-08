Bắt giữ ‘cò lởm’ lừa tiền của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức 17/08/2024 19:30

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Thị Thi (48 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 23-6, Thi vào Bệnh viện Việt Đức mục đích trộm cắp tài sản. Khi đến hành lang tầng 6 nhà D, Thi thấy anh C (24 tuổi; trú tại Sơn La) đang đứng một mình nên đối tượng lại gần bắt chuyện.

Chân dung Chu Thị Thi. Ảnh CA

Sau khi dò hỏi, Thi biết anh C đưa mẹ đến bệnh viện để phẫu thuật cột sống nhưng chưa được sắp xếp mổ nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thi đề nghị với anh C sẽ giúp liên hệ với bác sĩ, nhờ sắp xếp mổ sớm cho mẹ anh. Do đang rất muốn mẹ được phẫu thuật sớm nên anh C đã đồng ý và nhờ Thi giúp đỡ liên hệ với bác sỹ. Thi bảo anh đưa giấy tờ bệnh viện của mẹ cho Thi rồi dẫn anh C xuống khu vực gần cửa phòng cấp cứu đứng chờ.

Tại đây, Thi bảo anh C đưa 3 triệu đồng để Thi cảm ơn bác sĩ. Khi nhận được tiền, Thi đưa lại giấy tờ cho anh C và bảo anh đứng chờ để Thi đi đóng dấu. Sau đó, đối tượng ra khỏi bệnh viện và chi tiêu hết số tiền vừa chiếm đoạt.

Đến khoảng 13 giờ ngày 25-6, Thi tiếp tục quay lại Bệnh viện Việt Đức với mục đích tiếp tục trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi Thi đang ngồi tại tầng 4 nhà B3 thì bị anh C phát hiện. Sau đó, anh C đã đến Công an phường Hàng Bông trình báo sự việc.

Tại Cơ quan Công an, Thi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, đối tượng đã có 4 tiền án.

Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lí theo quy định của pháp luật.