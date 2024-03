Bật mí 3 tuyệt chiêu giúp bạn tiết kiệm hơn khi sử dụng Gojek

Đặt xe siêu hời với ưu đãi rợp trời từ Gojek

Vì đặc thù công việc kinh doanh phải gặp gỡ khách hàng liên tục, Tuệ Chi (29 tuổi, TP.HCM) đã “kết thân” với các ứng dụng gọi xe công nghệ từ lâu. “Ngồi trên xe, có người lái nên vừa đỡ mệt lại khỏe đầu óc. Mình cũng có thể mở máy tính ra làm việc, “tút tát” lại diện mạo trước khi đến công ty, hay có khi tranh thủ chợp mắt một chút”, cô cho biết.

Dù yêu thích dịch vụ gọi xe công nghệ, cô thừa nhận bản thân bắt đầu phải suy tính nhiều hơn trong giai đoạn bão giá. “Từ đợt kinh tế khó khăn, mình phải thêm một thao tác lướt qua lướt lại các ứng dụng đặt xe khác nhau, để xem bên nào rẻ nhất. Thời gian gần đây, mình chuyển sang đặt hết trên Gojek. Tuần nào Gojek cũng tặng thêm 3-4 mã ưu đãi mới, mỗi chuyến cũng giảm được 20 - 30 ngàn chứ không ít. Tính ra, một tuần tiết kiệm “sương sương” ngót trăm ngàn rồi” - cô nàng vui vẻ bật mí.

Với mã GOJEKNHA, khách hàng nhận nhiều voucher ưu đãi mỗi tuần

Theo thông tin từ website Gojek, mỗi tuần khách hàng đều có thể nhập các mã khuyến mãi để sử dụng các voucher, mỗi voucher có hạn sử dụng đến hết Chủ nhật. Cụ thể, khách hàng tại TP.HCM có thể nhập mã GOCARNHA để nhận ngay 2 voucher GoCar giảm 30% (giảm đến 20.000đ), áp dụng cho sản phẩm GoCar Regular và GoCar Comfort và 01 voucher GoCar giảm 30% (giảm đến 20.000đ) cho sản phẩm GoCar Economy cho chuyến đi tối thiểu 30.000đ. Khách hàng đặt GoCar đi và đến từ Sân bay Tân Sơn Nhất còn có thể áp mã GOCARTSN để nhận 1 voucher GoCar giảm 50% (giảm tối đa 20.000đ).

Ngoài ra, mỗi tuần, với mã GOJEKNHA, Gojek còn tặng hành khách nhiều voucher ưu đãi khi di chuyển trên các chuyến xe hai bánh GoRide lên đến 50%.

Đặt món thả ga, Freeship tận nhà với GoFood Plus

Không chỉ chiều lòng các hành khách có nhu cầu di chuyển, Gojek còn mang tới cho những tín đồ ẩm thực nhiều gói ưu đãi dịch vụ ưng ý. Trước tâm lý “ngại tiền ship” của người tiêu dùng, Gojek có gói dịch vụ GoFood Plus để người dùng có thể đặt đồ ăn, đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày mà không lo phí ship.

Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai gói dịch vụ tùy theo nhu cầu. Cụ thể, với gói GoFood Plus 30.000đ cho thời hạn 14 ngày, người dùng sẽ “bỏ túi” tới 42 lần giảm giá phí giao hàng khi đặt món trên GoFood, cho phép sử dụng tối đa 3 lần/ ngày, tiết kiệm tới 390.000đ - một con số không hề nhỏ. Với gói GoFood Plus 55.000đ, khách hàng sẽ nhận được 90 lần giảm giá phí giao hàng, mỗi lần giảm tối đa 15.000đ, con số tiết kiệm được lên đến 1.295.000đ. Đặc biệt, với gói dịch vụ GoFood Plus, giá trị đơn hàng tối thiểu chỉ cần đạt 85.000đ.

Khi đăng ký gói dịch vụ GoFood Plus, khách hàng không cần bấm “Sử dụng” hoặc nhập mã giảm giá một cách thủ công. Thay vào đó, đơn hàng sẽ được tự động giảm theo mức khuyến mãi của gói dịch vụ đã mua. Ngoài giá tiết kiệm từ gói GoFood Plus, đơn hàng còn có thể được áp dụng kết hợp các chương trình khuyến mãi khác cùng lúc, giúp số tiền phải trả cho đơn hàng đặt đồ ăn giảm đáng kể.

Đơn hàng GoFood giảm giá đáng kể khi dùng GoFood Plus và cùng lúc áp dụng kết hợp nhiều chương trình ưu đãi

Nhận hàng chủ động, chẳng ngại đường đông với GoFood Pickup

Ngoài gói dịch vụ GoFood Plus, Gojek có thêm tiện ích khác giúp người dùng tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí khi đặt đồ ăn: dịch vụ đặt hàng và lấy món tại quán GoFood Pickup. Với tính năng này, khách hàng sau khi đặt đồ ăn trên GoFood có thể đến nhận đồ ăn từ người bán thay vì đợi tài xế giao đồ ăn đến như thông thường, giúp tăng cường trải nghiệm đặt đồ ăn tiện lợi khi khách hàng có thêm lựa chọn chủ động đến lấy đồ ăn.

GoFood Pickup của Gojek được đánh giá là “đánh trúng tim đen” của không ít người tiêu dùng, khi khách hàng có thể đặt món và trực tiếp ghé quán nhận đồ ăn trên đường đi. Dịch vụ này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm được khoản phí giao hàng, mà còn giảm thời gian chờ đợi khi không phải phụ thuộc vào các bác tài, thuận tiện cho những đơn hàng ở gần hoặc tiện đường di chuyển của khách hàng.

Không chỉ vậy, bên cạnh “ghi điểm” với người dùng, GoFood Pickup còn nhận được sự hưởng ứng của các chủ quán ăn, nhà hàng, giúp họ thu hút thêm nhiều khách hàng hơn khi khách hàng có thể chọn những nhà hàng gần mình để tự nhận hàng.

Việc Gojek cho ra mắt nhiều tính năng, tiện ích cùng các chương trình ưu đãi giúp gia tăng sự tiện lợi cũng như giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, là minh chứng cho thấy công ty công nghệ này hiểu rõ xu hướng nhu cầu, đưa ra các giải pháp mang đến lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái. Với những nỗ lực cải tiến không ngừng, Gojek tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nền tảng công nghệ hàng đầu, đưa ra các giải pháp giúp đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân thông qua công nghệ. Khách hàng có thêm nhiều lựa chọn dịch vụ tiết kiệm, giảm đáng kể chi phí khi phải chi tiêu trong giai đoạn mùa bão giá.

Đ.T