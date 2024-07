Bắt nghi can dùng búa tấn công nữ trung tá công an ở Bình Định 09/07/2024 16:39

(PLO)- Nghi can dùng búa tấn công dã man nữ trung tá công an ở Bình Định có nhiều tiền án, tiền sự.

Ngày 9-7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đức (44 tuổi, ngụ thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định) để điều tra tội giết người.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đức Đức là hung thủ đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu Trung tá Vũ Thị Ái V, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Hoài Ân hôm 7-7.

Nữ Trung tá công an Vũ Thị Ái V bị tấn công, bất tỉnh tại chỗ. Ảnh: HP

Trước đây, Đức đã hành hung, gây thương tích đối với em rể Trung tá V và bị phạt hành chính 6,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Đức có hành vi rất dã man, có tính cố sát khi dùng búa tấn công Trung tá V.

Như PLO đã thông tin, khoảng 9 giờ ngày 7-7, Trung tá Vũ Thị Ái V đang điều khiển xe máy trên đường thì bị Đức đi xe máy phía sau, bất ngờ dùng búa đóng đinh tấn công vào vùng đầu.

Khi bà V ngã xuống đường, Đức tiếp tục tấn công làm nữ trung tá bất tỉnh.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay Trung tá Vũ Thị Ái V bị thương rất nặng, đã được phẫu thuật cấp cứu do lún sọ, diễn tiến sức khỏe bà V rất xấu. Bệnh nhân vẫn bị hôn mê sâu, chưa có chuyển biến tích cực.

Theo một nguồn tin khác, sau khi tấn công nữ trung tá công an, Đức đến cơ quan công an đầu thú.

Theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Đức có hai tiền án về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản và một tiền sự cố ý gây thương tích.