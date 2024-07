1 nữ trung tá công an ở Bình Định bị tấn công bằng búa vào vùng đầu 08/07/2024 15:04

(PLO)- Nữ trung tá công an đang đi trên đường thì bị Đức dùng búa tấn công vào vùng đầu, sau đó nghi can đến cơ quan công an đầu thú.