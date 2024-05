Bất ngờ học sinh tiểu học làm phim bằng tiếng Anh 20/05/2024 18:25

Chiều ngày 20-5, lễ công chiếu Liên hoan phim tiếng Anh với chủ đề "Quê hương tôi, Nguồn cảm hứng – My Hometown, My Inspiration” tiếp tục diễn ra với phần dự thi của các trường tiểu học đến từ quận 7, quận 8, quận 11, quận Bình Tân và quận Tân Phú. Chương trình do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức.

Vẻ đẹp đất nước, vẻ đẹp con người Việt Nam, con người TP.HCM đã hiện ra dưới những thước phim do học sinh cùng giáo viên các trường tự lên ý tưởng thực hiện.

Điều đặc biệt, tất cả lời dẫn, lời thoại của các diễn viên nhí đều bằng tiếng Anh.

Nguyễn Nhật Quỳnh Hoa, học sinh lớp 4/6, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu giới thiệu về bộ phim Siêu anh hùng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đến với hội thi làm phim bằng tiếng Anh, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận 7 mang đến bộ phim My Superhero (tạm dịch: Siêu anh hùng của tôi).

Bộ phim nói về những anh hùng đời thường, những người không mũ áo, khăn choàng phép màu nhưng luôn cống hiến hết mình cho tổ quốc. Đó là chị Võ Thị Sáu đã hi sinh để bảo vệ tổ quốc.

Nguyễn Nhật Quỳnh Hoa, học sinh lớp 4/6, cho biết quá trình làm phim giúp em hiểu về lịch sử, biết về cuộc đời của chị Võ Thị Sáu. Đồng thời, cuộc thi tạo cơ hội để em rèn thêm khả năng tiếng Anh, giúp em tự tin giao tiếp với mọi người.

Lê Hoàng Yến, học sinh lớp 5/8 chia sẻ thêm, để làm nên bộ phim trên, nhóm mất khoảng 2 tháng.

“Có những cảnh chỉ sử dụng 2 đến 3 giây nhưng phải quay đi quay lại rất nhiều lần vì diễn không đạt” – Yến nói và cho biết để thực hiện nên bộ phim trên đòi hỏi các bạn phải giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, phải học được cách diễn xuất và nhớ lời thoại.

Bộ phim My Superhero được học sinh cùng giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thực hiện trong thời gian 2 tháng. Trong ảnh, Quỳnh Hoa đang trao đổi với ban giám khảo hội thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN



“Đây là lần đầu tiên cô trò cùng nhau làm phim bằng tiếng Anh. Điều khó nhất chính là việc lên ý tưởng và nội dung phim. Sau khi suy nghĩ, chúng tôi quyết định thực hiện bộ phim với tựa đề siêu anh hùng bởi các con đều yêu thích đề tài này. Thực hiện bộ phim trên, tôi muốn các con biết đến những siêu anh đời thực đã luôn sống và cống hiến cho tổ quốc” – cô Lê Thiên Trang, tổ trưởng tổ tiếng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận 7 lại đem đến hội thi với bộ phim Saigon in My heart (Sài gòn trong tim tôi). Bộ phim nói về những điều bình dị của Sài Gòn qua góc nhìn của các em. Xem phim, ban giám khảo đều rất bất ngờ trước khả năng nói tiếng Anh và diễn xuất của học trò.

Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh giới thiệu về bộ phim Saigon in my heart. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trước câu hỏi tại sao lại đặt tên phim là Saigon in My heart, không phải TP.HCM, một nam sinh chia sẻ Sài Gòn là tên gọi thân thương và gắn liền với cuộc sống của bao thế hệ người dân ở đây. Câu trả lời đã nhận được tràng vỗ tay khích lệ từ người xem lẫn ban tổ chức hội thi làm phim bằng tiếng Anh.

Trường Tiểu học Thái Hưng, quận 8, mang đến hội thi với bộ phim Pam’s diary (Nhật ký của Pam) – bộ phim ghi lại những sự việc mà cậu Pam gặp phải trong ngày, qua đó thể hiện tình người của người dân Sài Gòn. Dù cuộc sống có vội vã, xô bồ nhưng người dân Sài Gòn vẫn sống chậm lại để quan tâm, giúp đỡ mọi người khi cần.

Một số cảnh quay trong bộ phim Pam's diary. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết hội thi tiếng Anh tổ chức bằng hình thức liên hoan phim nhằm khuyến khích học sinh tiểu học rèn luyện và cải thiện kỹ năng tiếng Anh thông qua việc tham gia vào quá trình làm phim.

Bằng nguồn cảm hứng vô tận, học sinh tiểu học từ 22 quận/huyện/TP Thủ Đức lần lượt mang đến hội thi 43 câu chuyện về quê hương và những kỉ niệm đáng quý. Các tác phẩm dự thi đã giới thiệu, tuyên truyền về văn hóa, lịch sử, địa lý... và quá trình phát triển, hội nhập của TP.HCM

“Qua từng bộ phim, các em sẽ có cơ hội thể hiện tình yêu và niềm tự hào với quê hương của mình. Hội thi làm phim bằng tiếng Anh là cơ hội để các em thể hiện tài năng, sự sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh trước khán giả" - ông Quốc nhấn mạnh.