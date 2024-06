Bắt nhóm bán ‘bùa giữ người yêu’, ‘giữ vợ chồng’ thu lợi hơn 85 tỉ 06/06/2024 21:12

Ngày 6-6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT công an thị xã Thái Hoà (Nghệ An) đã phá thành công chuyên án, bắt giữ vợ chồng Nguyễn Văn Kiên (37 tuổi) Lê Thị Lan (vợ Kiên, 39 tuổi), Vy Thị Hường (mẹ của Lan) và Lê Đình Quý để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật "bùa làm ăn". "bùa giữ người yêu"....công an thu giữ.

Vợ chồng Kiên (ngụ xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), bà Hường (61 tuổi, ngụ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Quý (ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

Thời gian qua, nhóm trên lên mạng xã hội rao bán “bùa ngải”.

Kiên cùng vợ và mẹ vợ đã sử dụng nhiều số điện thoại, đăng ký nhiều nền tảng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo để rao bán các loại “bùa ngải”, như: “bùa giữ người yêu”, “bùa giữ vợ, giữ chồng”, “bùa ghét”, “bùa nghe lời”, “bùa làm ăn”… Giá mỗi bùa ngải từ 9,9 triệu đồng đến 10,9 triệu đồng.

Sau khi có người kết nối, nhóm trên làm “bùa” từ ngải cứu, gừng, muối, lá thảo mộc… và gửi cho người mua.

Thực tế, người mua “bùa ngải” mất tiền chứ “không giữ được người yêu”, không hiệu lực…

Kiên (đứng giữa), bà Hường (mẹ vợ của Kiên) và Quý.

Qua điều tra bước đầu, từ 2018 đến nay, nhóm của Kiên đã thu lợi hơn 85 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, “giúp sức” cho Kiên là Lan, nhưng tại thời điểm bắt giữ Lan đang ở nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và vận động thông qua người thân, gia đình, ngày 3-6, Lan đã về nước, đến Công an thị xã Thái Hòa đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.