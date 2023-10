Thanh niên lừa đảo hàng ngàn người bằng 'bùa ngải'

Chiều 23-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các “bùa ngải” và các đồ vật tâm linh.

Ổ nhóm lừa đảo do Lê Tất Đạt (27 tuổi, ngụ thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cầm đầu. Ngoài ra, nhóm này còn có 10 người khác liên quan.

Khám xét tại chỗ, công an đã thu giữ 18 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động, một laptop. Đây đều là công cụ, phương tiện mà nhóm này sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng ngàn nạn nhân ở nhiều địa phương.

Lê Tất Đạt cầm đầu ổ nhóm lừa đảo trên không gian mạng theo hình thức "bùa ngải". Ảnh: ĐT

Chỉ tính từ cuối tháng 9 cho đến khi bị bắt, Lê Tất Đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhiều người với số tiền khoảng 1 tỉ đồng.

Theo công an, từ cuối tháng 9, sau khi học được “ngón nghề” lừa đảo trên không gian mạng từ một số người trở về từ Campuchia, Đạt đã mua 20 bộ máy tính cũ, điện thoại di động thông minh rồi mang về Hà Nội và Thanh Hóa thuê địa điểm để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau đó, Đạt tuyển dụng khoảng 20 người là sinh viên, học sinh có kiến thức tin học, có kĩ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn, một điện thoại di động có cài sẵn các nội dung, dữ liệu trên tài khoản facebook, zalo. Những người này được phân ra làm hai nhóm tại Hà Nội, Thanh Hóa để hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Những người này đã lập ra các trang fanpage như ‘se duyên 1’, ‘se duyên 2’ ‘xem tình duyên miễn phí’…. trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo. Khi có khách nhắn tin qua trang fanpage hỏi thì tự xưng là thầy, cậu, cô… và yêu cầu nạn nhân kết bạn zalo để được tư vấn.

Nhóm người lừa đảo trên không gian mạng bị bắt giữ khi đang thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: ĐT

Sau khi tạo được lòng tin, nhóm này đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa, ngải… để giải hạn hoặc mua vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn với giá giao động 200.000 đồng đến 2 triệu đồng, trong khi thực tế giá chỉ 1.000 - 10.000 đồng.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân, khẳng định đây là một thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Những người trong ổ nhóm này đã lợi dụng niềm tin tâm linh của người dân để lừa đảo, trong đó có những người có hoàn cảnh trắc trở, éo le, kém may mắn trong cuộc sống.

"Chúng tôi đề nghị người dân cần cảnh giác trước các dịch vụ tâm linh lợi dụng mê tín dị đoan để tránh bị trục lợi" - Thượng tá Tiến khuyến cáo.

ĐẶNG TRUNG