Lừa đảo 4,4 tỉ rồi ra Bà Rịa - Vũng Tàu để trốn truy nã 05/06/2024 17:38

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ một nghi can trốn truy nã khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Ngô Hoàng Tất (47 tuổi, ngụ huyện Long Thành) là bị can trốn truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2019, Ngô Hoàng Tất có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số người với số tiền lên đến 4,4 tỉ đồng. Vụ việc sau đó đã được Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngô Hoàng Tất bị bắt giữ sau khi trốn truy nã. Ảnh: CAĐN

Đến tháng 12-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Tất về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, Tất đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 28-3-2024, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã Ngô Hoàng Tất.

Theo cơ quan công an, quá trình bỏ trốn, Tất thường xuyên di chuyển qua các địa bàn khác nhau để tránh sự phát hiện của công an truy bắt. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai phát hiện Tất đang lẩn trốn tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nên phối hợp công an địa phương bắt giữ.