Bắt nhóm cho vay lãi nặng xịt sơn 'trả nợ' lên cửa để đòi tiền

(PLO)- Nhóm cho vay lãi nặng tới nhà người dân trên địa bàn quận 12, xịt dòng chữ “trả nợ” trước cửa vào lúc rạng sáng, bị Công an quận 12 bắt giam.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, đã khởi tố, bắt giam với Đỗ Tuấn Anh (29 tuổi) và Đỗ Sỹ Anh Toàn (28 tuổi, cùng quê Hà Nội, tạm trú phường 13, quận Tân Bình) để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Anh và Toàn được một nam thanh niên tên Tài (chưa xác định được lai lịch) thuê mướn làm việc tại một căn nhà ở phường 13, quận Tân Bình với nhiệm vụ đi đòi nợ, tạt sơn nhà dân để gây áp lực.

Toàn (bên trái) và Anh được xác định đã dùng sơn đỏ xịt vào cửa nhà dân trên địa bàn quận 12 để đòi nợ. Ảnh: CA

Khoảng tháng 5-2023, Anh nhiều lần đến gặp chị T (56 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, quận 12, có con gái vay nợ) để lấy tiền theo lệnh của Tài. Lần lượt hàng tháng, Tuấn đều tới nhà chị T để đòi số tiền một triệu đồng.

Đến tháng 7, chị T nói mất khả năng chi trả, hẹn tháng sau trả gộp, Anh có thông báo lại nhưng Tài không nói gì. Tháng kế, Anh và Toàn tiếp tục đến nhà chị T để đòi thì người phụ nữ nói không có. Anh thấy vậy đe dọa: “Vậy không xong với anh Tài đâu”, rồi bỏ đi.

Công an cũng thu giữ chiếc xe mà cả hai dùng làm phương tiện di chuyển đi xịt sơn nhà dân. Ảnh: CA

Hôm 8-8, nhận được điện thoại của đàn anh, yêu cầu xịt sơn vào nhà bà T để gây áp lực, Anh nói Toàn mua sơn để chuẩn bị đi “khủng bố” con nợ.

2 giờ 30 phút rạng sáng hôm sau, cả hai chở nhau trên xe máy 54S7-6958 đến nhà chị T. Sau đó, Anh xịt sơn đỏ vào cửa nhà dòng chữ “trả nợ” rồi cùng đồng bọn tẩu thoát. Hành vi này cũng được thông báo lại cho Tài.

Ngày 12-9, Anh nhận được điện thoại của Tài, nói đến nhà chị T lấy số tiền bảy triệu đồng nên rủ Toàn đi cùng. Cả hai đến nhà thì chị T nói giờ chỉ có năm triệu. Khi cả hai ký nhận thì bị trinh sát Đội CSHS, Công an quận 12 ập đến bắt quả tang.

Qua giám định, thiệt hại do việc xịt sơn của Toàn và Anh là 1,2 triệu đồng. Ảnh: CA

Công an khám xét căn nhà nơi ở của Anh và Toàn phát hiện nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay lãi nặng. Qua giám định, thiệt hại do việc xịt sơn là 1,2 triệu đồng.

Mới đây, Công an quận 12 cũng khởi tố, bắt giam với Trần Phi Khoa (58 tuổi, quê Nam Định, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an xác định Khoa cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, không giấy phép, không thế chấp tài sản bắt đầu từ năm 2020.

Công an quận 12 cũng khởi tố, bắt Trần Phi Khoa để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Qua làm việc với bảy trường hợp, công an phát hiện hai người phụ nữ ngụ huyện Hóc Môn và quận 12 vay tiền của Khoa với lãi suất 120%/ năm, gấp sáu lần lãi suất cho phép quy định trong Bộ luật dân sự. Khoa đã thu lời 278 triệu đồng.

Theo Công an quận 12, hành vi của Khoa đã xâm phạm vào trật tự an toàn công cộng, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên khởi tố, bắt giam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Công an quận 12 đã chủ động trong công tác rà soát các băng nhóm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn.

Công an quận 12 cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tập trung tấn công, trấn áp số đối tượng cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản như tạt sơn, mắm tôm… Theo đó, Công an quận 12 sẽ tập trung vào các băng nhóm, đối tượng có hành vi côn đồ, hung hãn.

Nguyễn Tân