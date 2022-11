Bắt 'nữ quái' lừa đảo nhiều người qua việc chơi hụi

(PLO)- Thái Nhã Ca bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hụi.

Ngày 3-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối Thái Nhã Ca (SN 1996, ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Ba, TP Huế) do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thái Nhã Ca đã tổ chức cầm hụi và cho vay tiền từ năm 2018 cho đến tháng 12-2021.

Quá trình làm ăn, do phải trả nợ cho gia đình, chữa bệnh cho người thân và bị mất tiền do bị chạy hụi, chậm hụi dẫn đến thâm hụt tiền của người góp hụi. Đến tháng 10/2020, Ca thâm hụt khoảng 1,5 tỉ đồng.

Trong tháng 8-2021, Ca đã đưa ra thông tin gian dối là đang có nhiều dây hụi mới để những hụi viên tham gia nhằm chiếm đoạt tiền của họ để chi trả cho những khoảng tiền đã thâm hụt trước đó.

Ngoài ra, Ca còn đưa thông tin gian dối đối với chị Hồ Thị Mỹ D về việc làm đáo hạn ngân hàng, quen biết với nhiều lãnh đạo ngân hàng để lừa, chiếm đoạt của chị này hơn 580 triệu đồng.

Các cơ quan chức năng xác định, bước đầu, hành vi trên của Thái Nhã Ca đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

NGUYỄN DO