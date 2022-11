Cán bộ địa chính xã 'chỉ tay bán đất' lừa đảo nhiều người ở làng quê

Hàng chục hộ dân ở xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) tố cáo ông Nguyễn Như Nhân (Công chức Địa chính - Xây dựng xã Duy Trung) lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều hộ dân đã đặt cọc mua đất, đưa tiền, sổ đỏ cho ông Nhân.

Chỉ tay bán đất

Vợ chồng anh Lê Văn Ly và chị Nguyễn Thị Trà My (ngụ thôn Hoà Lâm, xã Duy Trung) tin theo lời ông Nhân, vay mượn khắp nơi, xuống tay đặt cọc bốn lô đất do người này…chỉ tay.

“Mỗi lô 300 triệu, muốn mua phải đặt cọc trước 200 triệu. Vợ chồng tôi đã đặt cọc ba lô đúng yêu cầu của ông Nhân, còn một lô hết khả năng vay nên chỉ mới cọc 100 triệu, tổng là 700 triệu”, anh Ly kể.

Theo anh Ly, vợ chồng anh sống chung với cha mẹ. Ông Nhân nói rằng nhà nước đang có chính sách, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng trẻ có đất, ổn định sinh sống, làm ăn nên nghe theo. Vì nghĩ ông Nhân là cán bộ địa chính, con của Bí thư xã Duy Trung nên không chút do dự.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Phụng (ngụ thôn Hoà Lâm) cũng dính bẫy của ông Nhân. Ông Phụng dùng số tiền bán căn nhà đang ở để lấy tiền mua hai lô đất do ông Nhân chỉ. Bây giờ, ông cùng mẹ già thuê căn nhà ở cùng thôn hành nghề sửa chữa xe máy, mỗi tháng mất 1 triệu tiền thuê nhà.

“Ông Nhân nói vị trí đất nhà tôi xấu, có mấy lô đất đẹp hơn mà giá rẻ, phù hợp với nhu cầu làm ăn của tôi. Vì nghĩ ông ấy là cán bộ địa chính, cũng quen biết nên tưởng tạo điều kiện. Tôi bán căn nhà 670 triệu, đem 600 triệu đến cọc để mua hai lô đất nhưng không thấy đâu. Tôi lo quá đòi mãi thì ông ấy trả lại 500 triệu, còn 100 triệu không biết bao giờ mới lấy lại được”, ông Phụng nói.

Lừa đổi sổ hồng, cấp sổ mới

Theo người dân, ông Nhân tung tin xã Duy Trung đang tiến hành đổi “sổ đỏ” qua “sổ hồng”, làm sổ mới giúp người dân. Nhiều người nhẹ dạ cả tin nghe theo, đã đưa sổ đỏ, giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt để ông Nhân làm giúp.

Bà Lê Thị Hà (ngụ thôn Hoà Trung), nghe hàng xóm nói đổi sổ đỏ qua sổ hồng, vợ chồng bà lo lắng nếu không đổi sẽ mất quyền lợi. Thấy hàng xóm đưa tiền cho ông Nhân để đổi nên bà xuống chỗ làm xin nhận lương sớm, đưa tiền cho ông Nhân.

“Tôi là thợ hồ, có biết chi đâu, ông ấy làm địa chính xã lâu nay nên tin. Tôi đưa sổ đỏ, chứng minh nhân dân của chồng và 10 triệu tiền mặt, nếu làm xong thì đưa thêm 6 triệu nữa. Bởi tin tưởng nên cũng không có giấy tờ gì, chờ lâu không thấy thì biết bị lừa đảo”, bà Hà cho hay.

Bà Nguyễn Thị Thành (72 tuổi, ngụ thôn Hoà Lâm) kể, bà đang sử dụng thửa đất hơn 1.500m2, nhưng trên sổ đỏ được cấp chỉ được 1.000m2. Ông Nhân nói rằng, muốn làm sổ đỏ mới, có thêm phần diện tích tăng thêm thì mất 70 triệu.

“Tuổi tôi đã cao, làm chi có tiền. Lúc ông ấy nói trong nhà có đúng 20 triệu để phòng mưa gió trở trời, thấy nó nói giúp nên nghe theo, mượn thêm 50 triệu nữa đưa cho nó. Tôi nói nó ký giấy nhận tiền nhưng nó nói làm nhanh, không cần giấy tờ gì. Thấy lâu quá hỏi thì nó nói đưa thêm 45 triệu nữa cho cán bộ xuống đo đạc, vài hôm đem sổ đỏ lên giao nhưng chẳng thấy đâu. Giờ nghe nó bị bắt rồi, mất trắng 115 triệu”, bà Thành rầu rĩ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Chín, Chủ tịch UBND xã Duy Trung, cho biết ông Nhân bỏ việc từ 27-10 đến nay vẫn chưa có người thay.

“Công an tỉnh đã về địa phương xác minh sự việc, niêm phong phòng làm việc của ông Nhân. Ông Nhân có dấu hiệu vi phạm, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, xử lý theo quy định pháp luật”, ông Chín nói.

Trước việc ông Nhân bỏ việc, UBND xã Duy Trung đã báo cáo UBND huyện Duy Xuyên đề nghị tăng cường người về địa phương hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Thế Đức, cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ. Huyện đã giao Phòng Nội vụ tham mưu, bố trí cán bộ về hỗ trợ xã Duy Trung tiếp quản việc của ông Nhân để lại.

“Trước khi xảy ra sự việc, ông Nhân không có biểu hiện bất thường. Hiện nay công an tỉnh đã điều tra, chưa khẳng định ông Nhân có vỡ nợ hay không. Về phía địa phương, huyện thành lập tổ phối hợp với công an tỉnh tiếp nhận thông tin từ người dân”, ông Đức nói.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng nam, xác nhận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nhân và đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can. Ban đầu xác định, ông Nhân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Ông này thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trước mắt Phòng đang làm hai vụ với tổng số tiền khoảng 8,7 tỉ đồng”, thượng tá Xuyên nói.

