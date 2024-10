Bắt Phó Chủ tịch huyện Hưng Hà, Thái Bình 04/10/2024 00:56

Tối 3-10, thông tin từ công an tỉnh Thái Bình, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Vũ Văn Hạnh (54 tuổi) - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà phê chuẩn.

Ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Hưng Hà, Thái Bình bị bắt để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Việc khởi tố, bắt ông Hạnh là diễn biến mới nhất xung quanh những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Hồng An mà cơ quan chức năng tại tỉnh Thái Bình, huyện Hưng Hà xác minh, điều tra thời gian qua.

Trước đó, cơ quan công an đã bắt hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các phòng, ban, xã. Trong đó có ông Nguyễn Xuân Dương (58 tuổi), Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, 2020 các bị can trên đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện trái các quy định của pháp luật về quản lý đất đai trong việc thẩm định hồ sơ, tham mưu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm trên đất chuyên trồng lúa nước, chưa được chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với 6494,9 m2 đất giao trái thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng. Việc này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 273 triệu đồng.

Ngoài ra, các bị can này còn tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không đúng đối tượng sử dụng 2.880,2 m2 đất giao trái thẩm quyền, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 1,7 tỉ đồng.

Diện tích đất trên sau đó được tách thành 30 thửa, giao dịch mua bán, chuyển nhượng nhiều lần, cho nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau.