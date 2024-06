Thái Bình có Chỉ thị về khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai 29/06/2024 07:20

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình ký chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sai phạm trong quản lý đất đai trong bối cảnh địa phương này vừa khởi tố nhiều cán bộ, cựu cán bộ liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều hạn chế

Trong Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đánh giá trong những năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Trong đó, việc quản lý, sử dụng đất lãng phí, không hiệu quả; tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông, hành lang bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi, sử dụng trái phép đất bãi bồi ven sông, ven biển... chưa được ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý dứt điểm.

Thái Bình ra Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục sai phạm trong công tác quản lý đất đai. Ảnh minh hoạ

Công tác quản lý biến động đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế. Cá biệt, tại một số địa phương xảy ra các vụ việc làm trái quy định Nhà nước, của tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, vi phạm pháp luật nghiêm trọng về quản lý, sử dụng đất đai, phải chuyển cơ quan điều tra, khởi tố.

Việc này đã gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh trật tự và hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình cũng nhìn nhận rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên có yếu tố khách quan, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, có biểu hiện buông lỏng quản lý đất đai, thiếu trách nhiệm, chưa nắm vững các quy định của pháp luật để chủ động kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm; không kiên quyết xử lý vi phạm ngay khi mới phát hiện, để dây dưa kéo dài, đùn đẩy lên cấp trên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai và những văn bản pháp luật có liên quan chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ của một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là ở cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục hạn chế

Để phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai và lĩnh vực liên quan; nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh, đặc biệt là công tác rà soát, thẩm tra đối với các tờ trình, danh mục đất thu hồi, chuyển đối mục đích sử dụng; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành chức năng và các địa phương nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp các ngành chức năng, các địa phương trong công tác quản lý đất đai, nhất là trách nhiệm trực tiếp của chính quyền cấp huyện, cấp xã.

Tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát tổng thể và kiểm tra, thanh tra tại cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại; kịp thời phát hiện ngay từ đầu các hành vi vi phạm để ngăn chặn, chấn chỉnh, chủ động xử lý theo thẩm quyền. Chủ động tổ chức triển khai Luật Đất đai năm 2024 và các nghị định hướng dẫn thi hành. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản chỉ đạo của tỉnh về quản lý đất đai... Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật việc công bố công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh và Công an huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; chủ động phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

Các huyện ủy, thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật đất đai, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh và chủ động xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm. Tăng cường chỉ đạo các đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình yêu cầu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai; chủ động thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.