Bắt tạm giam giám đốc giả chữ ký tham ô tài sản

Ngày 1-4, một nguồn tin cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thành Duy (31 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9-2019, Nguyễn Thành Duy được bổ nhiệm làm giám đốc Chi nhánh Công ty Tân Á Đại Thành tại TP Phan Thiết. Nhiệm vụ chính của Duy là quản lý hoạt động kinh doanh, bán hàng, thu tiền và nộp về Công ty.

Từ tháng 02-2022 đến tháng 11-2022, lợi dụng chức vụ, trách nhiệm được giao, Duy đã thu tiền công nợ và tiền mua hàng của khách nhưng không nộp hết về cho kế toán của Chi nhánh mà giữ lại để sử dụng cá nhân.

Theo quy định của công ty, cuối mỗi tháng phải đối chiếu công nợ với các đại lý. Để qua mặt, Duy đã lấy biên bản đối chiếu công nợ ký giả chữ ký của các đại lý, rồi nộp về cho kế toán.

Với thủ đoạn trên giám đốc chi nhánh Nguyễn Thành Duy đã chiếm đoạt số tiền gần 1,4 tỷ đồng, đến nay không có khả năng khắc phục.

Trước đó, năm 2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân cũng đã khởi tố bị can trong vụ án tham ô tài sản do bị can Hoàng Trọng Cường, nhân viên Công ty Cổ phần Kim khí và gia dụng Tân Á Đại Thành, chi nhánh Hàm Tân có hành vi chiếm đoạt hơn 488 triệu đồng tiền công nợ.