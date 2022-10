Bé 13 tuổi ra mắt sách và app học tiếng Anh You can read

(PLO)- Mới 13 tuổi nhưng Jolie Mai, cô bé người Việt đang du học tại Anh vừa ra mắt cuốn sách và app học tiếng Anh You can read dành cho trẻ từ 2 tuổi.

Mới đây, Jolie Mai 13 tuổi đã có buổi ra mắt cuốn sách và app học tiếng Anh You can read. Cuốn sách do Jolie Mai và người bác tên là David Phan (người Việt đang sống tại Czech) viết.

Sau gần 2 năm tìm hiểu và nghiên cứu, Jolie Mai đã hợp tác cùng với bác David Phan cho ra đời cuốn sách học tiếng Anh.

Jolie Mai sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Từ 9 tuổi, Jolie Mai đã qua Anh du học. “Khi mới qua Anh em đã trải qua những ngày tháng vất vả để thích nghi môi trường sống, kết giao với bạn bè, làm quen với thầy cô và tiếp nhận ngôn ngữ mới. Tiếng Anh bên này khi nghe rất khác với Việt Nam vì thế em đã phải nỗ lực rất nhiều, cố gắng mỗi ngày để thích nghi, từ đó khả năng và trình độ nghe - viết - đọc - nói của em đều rất lưu loát, thành thạo như một người bản xứ thực thụ”, Jolie Mai bày tỏ.

Cô bé người Việt cũng chia sẻ, nhiều người bạn học tốt tiếng Anh ở Việt Nam nhưng khi qua Anh du học lại rất khó khăn khi giao tiếp vì giọng Anh - Anh sẽ khó nghe hơn. Nhiều bạn đã quyết định trở về Việt Nam vì không thể nói và nghe rõ. Nhiều người cũng tìm đến em để học hỏi bí quyết về học tiếng Anh. Từ đó em hiểu rằng việc nghe và nói là quan trọng nhất mà muốn nghe nói được, yếu tố cần nhất là phải học phát âm chuẩn.

“Với những gì bản thân trải nghiệm, kiến thức có được, em muốn viết một cuốn sách tiếng Anh để hỗ trợ mọi người học tiếng Anh. Thời điểm đó, em gặp được bác David Phan cũng chung ý tưởng. Vì khi đó, bác cũng muốn làm một cái gì để dạy các con mình học tiếng Anh. Hai bác cháu đã phối hợp, trao đổi, hợp tác để viết nên cuốn sách này”, Jolie Mai nói.

Theo Jolie Mai, để học tốt tiếng Anh việc đọc và phát âm rất quan trọng, phải đọc chính xác từng âm, dù âm nhỏ nhất. Bởi chỉ cần phát âm sai sẽ dẫn đến một nghĩa khác. Hơn nữa, trong quá trình học, quá trình thực tế và qua tiếp xúc với nhiều bạn nước ngoài, Jolie Mai phát hiện ra một điều, khi đọc và nói chuyện với mọi người không cần phải nói hết câu, chỉ cần phát âm chính xác một số từ, họ sẽ hiểu.

Cuốn sách tiếng Anh của Jolie Mai và bác David Phan là phương pháp học tiếng Anh chú trọng việc phát âm và dành cho trẻ nhỏ từ khi bắt đầu tập nói. Phương pháp này được chứng minh dựa trên đánh giá và nghiên cứu của hội đồng đọc quốc gia (NPR) Hoa Kỳ từ năm 1997. Phương pháp nhận thức về ngữ âm kết hợp với âm vị giúp cho các bé được học đọc một cách tiếp cận có hệ thống, logic, tuần tự. Học ngữ âm sớm sẽ tăng kỹ năng đọc, đánh vần tốt cho trẻ. Đọc đúng là kỹ năng cần thiết nhất trong việc học một ngôn ngữ. “Đọc được sẽ nói được. Nói được sẽ nghe được. Nghe được là sẽ viết được”, Jolie Mai nói.

Sách You can read gồm 2 cuốn cơ bản và nâng cao. Với sự ra đời của cuốn sách trên, Jolie Mai hy vọng việc học tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng hơn với nhiều trẻ em Việt Nam. Và từ quá trình cùng học tiếng Anh, các thành viên trong gia đình sẽ tăng thêm sự kết nối với nhau.

Ngoài sách, Jolie Mai còn xây dựng nên app học tiếng Anh You can read. App You can read hướng dẫn khá chi tiết. Trẻ được học cả chữ cái, học cả âm thanh chữ cái để tự giải mã và đọc đúng, nói đúng và nghe đúng.

“Sách và app sẽ bổ trợ cho nhau để phụ huynh dễ dàng sử dụng”, Jolie Mai nói và cho biết sẽ trích một phần lợi nhuận từ dự án You can read để có những hoạt động hỗ trợ việc học tiếng Anh cho trẻ em khó khăn.

TP.HCM: Các trường bắt đầu lùi giờ vào học theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT (PLO)- Trường học tại TP.HCM đã gửi thông báo cho phụ huynh về kế hoạch lùi giờ vào học từ tuần sau để gia đình chủ động đưa đón con.

NGUYỄN QUYÊN