Bé gái thủng dạ dày do thói quen nuốt tóc, rơm rạ 22/08/2024 16:08

(PLO)- Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu một trẻ bị thủng dạ dày do thói quen nuốt tóc, sợi xơ, rơm rạ...

Ngày 22-8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu một trẻ thủng dạ dày do thói quen nuốt tóc, sợi xơ, rơm rạ...

Bệnh nhi là ĐKV (8 tuổi, ngụ Tiền Giang). Khai thác bệnh sử, mẹ bệnh nhi cho biết cách nhập viện ba ngày, trẻ có sốt, ói 3-4 lần, ăn uống kém, bụng chướng nhẹ.

Sau đó trẻ ăn uống kém hơn, vẫn còn ói, bụng chướng tăng dần, còn sốt nên người nhà đưa trẻ khám tại bệnh viện địa phương.

Tại đây bác sĩ chẩn đoán trẻ bị viêm phúc mạc, nghi do thủng tạng (thủng dạ dày)/Tứ chứng Fallot (bệnh tim bẩm sinh), được chuyển Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trên đường chuyển viện, trẻ thở mệt, tay chân lạnh nên đưa luôn vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Phẫu thuật cho bé gái thủng dạ dày do thói quen nuốt tóc, rơm rạ. Ảnh: BVCC

Tại đây, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi lừ đừ, bứt rứt, môi tím, da niêm nhạt, phổi thô, phế âm đều hai bên, bụng gồng cứng, cổ mềm... Bệnh nhi có tiền căn tim bẩm sinh tứ chứng Fallot phát hiện từ sau sinh, không tái khám.

Siêu âm bụng thấy dịch ổ bụng lượng nhiều có hồi âm, hơi tự do khắp bụng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng (thủng dạ dày) - Tứ chứng Fallot chưa can thiệp, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng.

Bệnh nhi được xử trí hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, kháng sinh phổ rộng. Hội chẩn ngoại khoa, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Khi vào bụng, êkíp ghi nhận nhiều dịch đục và giả mạc trào ra. Bác sĩ kiểm tra thấy ruột non và đại tràng hồng hào viêm nhẹ, khẩu kính bình thường, có giả mạc bám lên.

Dạ dày của bệnh nhi giãn rất to, sờ thấy trong lòng dạ dày có khối cứng chắc khoảng 30x20 cm, phía bờ cong nhỏ dạ dày có lỗ thủng 2x2 cm, có nhiều giả mạc đến bám vào, thành dạ dày vị trí thủng viêm dày.

Bác sĩ tiến hành mở dạ dày ở phía bờ cong lớn 5 cm, lấy ra rất nhiều tóc, sợi rơm, sợi xơ, sợi cước… mùi hôi. Bác sĩ lấy hết toàn bộ dị vật trong lòng dạ dày, bơm rửa dạ dày đến nước trong, khâu lại lỗ thủng phía bờ cong nhỏ, kiểm tra không thấy bất thường khác. Êkíp đặt ống dẫn lưu túi cùng Douglas.

Sau mổ, trẻ được chuyển khoa Hồi sức ngoại điều trị tiếp tục với thở máy, an thần, vận mạch, kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng.

Bệnh nhi và gia đình đang được khám và hỗ trợ tâm lý, can thiệp cân chỉnh hành vi thói quen chưa phù hợp tại giai đoạn hồi phục. Hiện tinh thần con và mẹ đã cải thiện rõ rệt, giải tỏa được nhiều căng thẳng.

Các bác sĩ khai thác kĩ thói quen trước đây, mẹ trẻ cho biết trẻ hay nuốt tóc, sợi xơ, rơm rạ, sợi cước trong bàn chải đánh răng, sợi lá cây thông Noel… Mẹ đã nhiều lần ngăn cản, có khi thấy trẻ đi cầu ra được nên không để ý.