Bế mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79

(PLO)- Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 đòi hỏi lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới, sắc bén trên các mặt công tác...

Trong 2 ngày làm việc việc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, các đại biểu đã nghe ý kiến chỉ đạo của các Thứ trưởng về các lĩnh vực công tác công an và nhiều ý kiến tham luận của Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị cũng đã tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2023 và công bố, trao danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Ảnh CA

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trong năm 2023, lực lượng CAND đã chung sức, đồng lòng, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Do vậy, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện, thực hiện thắng lợi yêu cầu, nhiệm vụ mà đồng chí Tổng Bí thư đã giao, đó là “năm sau cao hơn năm trước – năm 2023 tốt hơn, cao hơn năm 2022”.

Kết quả, thành tích đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, khẳng định và Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao; bạn bè quốc tế xác định Việt Nam là điểm đến an toàn và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Về nhiệm vụ công tác năm 2024, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2024 là năm thứ tư, năm “tăng tốc” để đến năm 2025 “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi lực lượng CAND phải hết sức chủ động, nhạy bén với tình hình và không ngừng đổi mới, sắc bén trên các mặt công tác.

Toàn cảnh Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79. Ảnh CA

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng CAND phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các giải pháp chiến lược giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, “an ninh chủ động”, “an ninh toàn diện, phát triển”.

Chủ động nhận diện, phân tích, đánh giá đúng tình hình tội phạm; quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ và kéo giảm tội phạm bền vững, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về ANTT.

Quyết liệt triển khai đồng bộ, khoa học, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác công an.

Tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quyết liệt, linh hoạt trong điều hành công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, nâng cao đời sống tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ yên tâm công tác.

Tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng CAND…

Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sỹ vui Xuân, đón Tết, nhất là ở các đơn vị trực tiếp chiến đấu, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Tổ chức thăm hỏi các đồng chí cán bộ Công an lão thành, cán bộ hưu trí, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm phát động Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024 và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần “Năm 2023 vừa qua đã nỗ lực cố gắng rồi, đã tốt rồi thì năm 2024 phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, đạt kết quả tốt hơn nữa”.

PHI HÙNG