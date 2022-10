Bến Tre có tân Giám đốc Công an tỉnh

(PLO)- Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Chiều 10-10, tại Công an tỉnh Bến Tre, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trương Sơn Lâm, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre thay cho Đại tá Võ Hùng Minh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận quá trình tham gia, cống hiến của Đại tá Trương Sơn Lâm và Đại tá Võ Hùng Minh trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều thành tích.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cũng bày tỏ mong muốn, với cương vị mới Đại tá Võ Hùng Minh và Đại tá Trương Sơn Lâm luôn khắc phục mọi khó khăn trong công tác, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó…

ĐÔNG HÀ