Bến Tre: Khởi tố 11 bị can vụ làm giả giấy tờ lừa hơn 2,7 tỉ đồng 16/11/2024 05:11

Ngày 15-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa kết thúc điều tra vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có xảy ra hồi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Vụ án này có tất cả 11 bị can, đều bị tạm giam.

Cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Đỗ Kế Thanh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết luận điều tra, trong tháng 12-2022, Đỗ Kế Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Hiệp, huyện Châu Thành) cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối như sử dụng giấy tờ giả, đóng giả chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất có diện tích gần 7.000m2 tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm cho bà ĐTTT (41 tuổi, ngụ phường Phú Tân, TP. Bến Tre) chiếm đoạt 2,76 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở các bị can trên, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 cây súng điện; 1 roi điện; gậy; dùi cui tay ngang; laptop; máy in, 146 miếng nhựa hình tròn có in chữ nổi có hình quốc huy, công an hiệu và không có hình (con dấu) đã qua sử dụng, trong đó có con dấu của UBND xã, Công an xã, Công an huyện, Văn phòng công chứng, bệnh viện, trường học trên địa bàn.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, giấy ủy quyền và giấy tờ tài liệu khác có liên quan.

Sau khi kết thúc điều tra Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre sẽ chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre truy tố theo thẩm quyền.