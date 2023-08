Bến Tre: Rác thải tràn ngập thị trấn Ba Tri

(PLO)- Suốt 20 ngày qua, người dân ngăn không cho xe vào bãi rác An Hiệp (huyện Ba Tri, Bến Tre) nên rác thải ở thị trấn Ba Tri bị ùn ứ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nhiều ngày qua nên trên địa bàn thị trấn Ba Tri lượng rác thải tồn đọng rất lớn, không bãi chứa, rác thải xuất hiện khắp nơi gây ô nhiễm trầm trọng. Vấn đề rác thải hiện nay trên địa bàn thị trấn Ba Tri đang trong tình trạng nan giải.

Theo ghi nhận, tại công viên trung tâm khu vực chợ Ba Tri và công viên Nguyễn Đình Chiểu (thị trấn Ba Tri) nhiều ngày qua xuất hiện nhiều “núi rác” khổng lồ nằm lộ thiên giữa lòng thị trấn gây ô nhiễm và mất vẻ mỹ quan đô thị.

Dọc theo các tuyến đường nội ô thị trấn Ba Tri, rác thải cũng tràn ngập ra đường chất thành đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi. Đáng chú ý trên địa bàn thị trấn Ba Tri còn tồn tại một bãi tập kết rác ngay trước cổng trụ sở UBND huyện, nhiều thùng rác hết chỗ chứa, rác vứt ngổn ngang ra ngoài nhìn mất vẻ mỹ quan và phản cảm nơi trụ sở nhà nước.

Ngày 4-8, trao đổi với phóng viên, ông Dương Minh Tùng, Chủ tịch UBND huyện Ba Tri cho biết, kể từ khi người dân chặn xe rác vào bãi rác An Hiệp dẫn đến hệ lụy xe rác không vào được bãi rác khiến rác thải tồn đọng nhiều. Trước thực trạng này, đối với các xã thì huyện giao cho xã nào xử lý rác theo xã đó, tình hình rác thải tại các xã tương đối tạm ổn.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay trên địa bàn thị trấn Ba Tri vẫn chưa có nơi chứa rác tạm thời khiến rác thải tràn ngập khắp nơi trong nội ô thị trấn.

“Trong khi chờ đợi các giải pháp khắc phục ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, hiện UBND huyện và Thị trấn Ba Tri vẫn đang tìm giải pháp để xử lý lượng rác thải tồn đọng trong nội ô thị trấn nhằm tránh ô nhiễm và mất vẻ mỹ quan đô thị”- ông Tùng nói.

Trước đó từ ngày 15-7 đến nay, người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri luôn túc trực ngày đêm ngăn không cho xe rác vào bãi rác với lý do bãi rác gây ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Nguyên nhân là gần một năm nay kể từ khi nhà máy xử lý rác thải của tỉnh đóng cửa chờ tái cơ cấu lại nhà máy, lượng rác thải từ TP Bến Tre và huyện Châu Thành được thu gom đem về bãi rác An Hiệp khoảng 150 tấn rác/ngày gây ô nhiễm trầm trọng.

Trong thời gian người dân chặn xe rác, lượng rác thải của huyện Châu Thành và TP Bến Tre được đưa trở lại nhà máy xử lý rác của tỉnh để lưu chứa tạm. Còn lượng rác thải trên địa bàn huyện Ba Tri chưa có nơi đổ rác vì hiện nay Ba Tri chỉ có một bãi rác chính là bãi rác An Hiệp.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, đến nay các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện đang khẩn trương khắc phục ô nhiễm tại bãi rác này. Công tác khắc phục đạt khoảng 80%, dự kiến việc khắc phục xử lý ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp sẽ hoàn thành trước ngày 10-8.

Một số hình ảnh rác thải tràn ngập tại thị trấn Ba Tri

ĐÔNG HÀ