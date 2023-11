(PLO)- Sau vụ việc bé gái sơ sinh bị bắt cóc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã siết chặt an ninh nhưng vẫn ‘hời hợt’.

Ngày 9-11, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết đã có công văn yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng cường rà soát đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh tại các cơ sở y tế.

Công văn của Sở y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu các bệnh viện rà soát, chấn chỉnh. Ảnh: SYT

Công văn yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình nội bộ về đảm bảo an ninh trật tự và an toàn người bệnh. Đồng thời, xây dựng hệ thống phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh, trật tự trong bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 4-11 tại Khoa phụ sản (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương) đã xảy ra vụ việc bắt cóc bé gái sơ sinh.

Vụ việc đã được lực lượng công an nhanh chóng điều tra, bắt giữ được người phụ nữ cùng bé gái sau vài giờ xảy ra vụ việc.

Thời điểm bé gái sơ sinh bị bắt cóc. Ảnh: BV

Tuy vụ việc này chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn người bệnh tại bệnh viện công lớn nhất tỉnh Bình Dương.

Tăng cường an ninh nhưng chưa chặt

Sau gần một tuần xảy ra vụ việc bé gái sơ sinh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương bị bắt cóc, an ninh tại bệnh viện này đã được siết chặt hơn.

Thế nhưng, việc siết chặt an ninh tại bệnh viện này dường như vẫn chưa thật sự đồng bộ, chưa có quy trình rõ ràng.

Người bảo vệ thu tiền giữ xe tại bệnh viện. Ảnh: LA

Chiều ngày 7-11, PV đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để ghi nhận, tại đây trong bệnh viện khoa cấp cứu, khám bệnh và các khoa điều trị đan xen nhau nên người dân có thể đi lại tự do.

Người đi khám bệnh, người đi nuôi bệnh, người thăm bệnh dường như không có bất kỳ điều gì để nhận dạng.

Toàn bộ bệnh viện chỉ có vài bảo vệ túc trực thay phiên nhau vừa tuần tra vừa trực khu vực cổng thu tiền xe và kiểm soát người ra vào.

Tại khoa phụ sản có một bảo vệ ngồi trước, cả một buổi chiều PV có mặt tại đây chỉ thấy một bảo vệ điều phối chỗ đậu xe và chỉ dẫn cho một số người khám bệnh, người nhà bệnh nhân khi được hỏi thăm.

Người bảo vệ ngồi trước khoa phụ sản. Ảnh: LA

Bên trong bệnh viện, PV có thể dễ dàng đi khắp nơi mà không có bất kỳ ai hỏi và ngăn cản.

Tại khu vực cổng chính bệnh viện, có một cổng cho xe vào và một cổng cho xe ra. Tại mỗi cổng đều có một bảo vệ kiểm soát.

Tại cổng ra, một bảo vệ có nhiệm vụ thu tiền giữ xe ô tô và kiểm soát an ninh. Ghi nhận vào lúc gần 15 giờ, một đôi nam nữ bế một em bé lên một chiếc xe taxi trước cửa khoa nhi đi ra cổng bệnh viện.

Người bảo vệ kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy ra viện nhưng người nhà không có. Sau đó, người bảo vệ đã hướng dẫn đôi nam nữ này quay lại khoa nhi lấy giấy ra viện rồi mới được đi ra.

Chiếc xe ô tô có chở em bé bên trong được yêu cầu quay lại lấy giấy ra viện. Ảnh: LA

Tất cả các xe ô tô rời khỏi bệnh viện đều được người bảo vệ để ý bên trong xe và kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, theo ghi nhận người bảo vệ chỉ kiểm tra qua loa, không kiểm tra kỹ, nếu có người cố tình giấu em bé trong hành lý thì có thể sẽ không phát hiện ra.

Đến khoảng hơn 15 giờ có một người phụ nữ bế một em nhỏ chỉ vài tuần tuổi đi bộ ra khỏi khu vực cổng mà không thấy bất kỳ sự kiểm tra nào của bảo vệ (lúc đó bảo vệ đang thu tiền giữ xe).

Người phụ nữ bế em bé ra khỏi bệnh viện nhưng không được bảo vệ kiểm tra. Ảnh: LA

Đôi nam nữ đi xe máy có bế em bé rời khỏi bệnh viện nhưng không được kiểm tra. Ảnh: LA

PV theo ra cổng hỏi người phụ nữ rằng có ra kiểm tra và hỏi giấy ra viện không, thì người phụ nữ nói không ai kiểm tra cả.

Tương tự, đến khoảng gần 16 giờ, một nam thanh niên đi xe máy chở phía sau một cô gái ôm một em nhỏ khoảng vài tuần tuổi đi ra khỏi bệnh viện nhưng người bảo vệ cũng không kiểm tra.

Có thể thấy bảo vệ bệnh viện chỉ tập trung kiểm tra xe ô tô, taxi như vụ việc đã xảy ra trước đó, còn lại thì “bỏ lơ”.

Sau khi xảy ra việc bắt cóc mới siết chặt

Nói chuyện với một số tài xế taxi và xe ôm lâu năm trước khu vực cổng bệnh viện này, những người này cho biết sau khi xảy ra vụ việc bắt cóc thì mới kiểm tra. Trước đây không thấy kiểm tra, ai vào ai ra thì kệ.

“Hôm bữa xảy ra vụ bắt cóc nè, mới thấy kiểm tra đó chứ. Hồi trước có thấy kiểm tra gì đâu”, một người xe ôm nói.

Trước khi xảy ra vụ việc bắt cóc, trước khoa phụ sản không có bảo vệ túc trực. Ảnh: LA

Tuy nhiên, khi trao đổi qua điện thoại với ông Lê Ngọc Long, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, vị này khẳng định trước này bệnh viện vẫn duy trì việc kiểm soát an ninh trật tự, an ninh người bệnh. Bảo vệ vẫn kiểm soát chặt chẽ người ra vào bệnh viện, nhưng người ra khỏi bệnh viện phải có giấy ra viện.

Ông Long cho biết thêm trước nay vẫn có phương án cụ thể trong việc đảm bảo tình hình an ninh trong trong bệnh viện và các trường hợp khẩn cấp.

Khi PV nêu ra việc đã ghi nhận “lỗ hổng” an ninh tại khu vực cổng bệnh viện người này cho biết: “Lãnh đạo bệnh viện có chỉ đạo rồi, vấn đề này chúng tôi sẽ ghi nhận và sẽ rà soát chỉ đạo lực lượng bảo vệ”.

Trao đổi với ông Nguyễn hồng Chương, Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Dương, vị này cho biết đã chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương nộp phương án, quy trình xử lý đảm bảo an ninh trật tự, an ninh bệnh nhân và các trường hợp khẩn cấp.

Ông Chương cho biết thêm, đã yêu cầu phía bệnh viện trong phương án phải áp dụng công nghệ thông tin và trang bị các máy móc trong việc xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Trước đó vào ngày 4-11, cô gái trẻ tên Trần Thị NT (sinh năm 2005, quê ở Bến Tre) vào khoa Phụ Sản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để kiểm tra sức khỏe sinh sản nhưng nói dối gia đình là nhập viện để sinh con. T đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: LA Khoảng 17 giờ cùng ngày, T mặc quần áo giả dạng là nhân viên y tế của bệnh viện rồi vào phòng của chị HTB (sinh năm 1998, quê Hậu Giang) vừa mới sinh bé gái vào ngày 3-11. Sau đó, T nói rằng đưa bé gái đi chích ngừa rồi bế bé gái rời khỏi bệnh viện. Khi gia đình muốn cùng đi theo thì người này nói, không cần đi cùng, khoảng một tiếng sau đến phòng hành chính để nhận con. Sau đó, người phụ nữ bế đứa bé đi ra ngoài, rồi bắt xe taxi rời khỏi bệnh viện đi về xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Sau 1 tiếng chờ đợi, người nhà đi tìm con nhưng không thấy nên đã báo cho các bác sĩ tại đây. Nhận được tin báo, phía bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một trích xuất camera điều tra, truy tìm người phụ nữ này. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được người phụ nữ cùng bé gái tại địa phận huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). T khai nhận, do bị bệnh u nang buồng trứng, đã sảy thai 1 lần nên khả năng có con rất thấp. Vì quá áp lực việc phải có con từ phía gia đình. T đã nói dối đang mang thai, dự sinh vào tháng 10-2023, sau đó bắt bé gái sơ sơ để mang về nuôi. Hiện T đang bị công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ để điều tra về hành vi chiếm đoạt trẻ dưới 16 tuổi.

