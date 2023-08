Bị can trốn truy nã 18 năm bị bắt ở Long An

(PLO)- Sau 18 năm trốn truy nã, Võ Tấn Thanh Sơn bị lực lượng công an đã bắt giữ về quy án khi đang lẫn trốn ở Long An.

Ngày 15-8, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết cơ quan điều tra vừa bắt giữ Võ Tấn Thanh Sơn (49 tuổi, ngụ Tổ dân phố 4, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) khi đang lẫn trốn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 14-9-2001, TAND tỉnh Đắk Lắk xử phạt Sơn 12 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Tuy nhiên trong thời gian chờ thi hành án, Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình lẫn trốn, người này đã lấy tên khác (Võ Tấn Sơn) để che giấu thân phận và đi làm thuê sinh sống tại nhiều nơi khác nhau.

Ngày 8-9-2005, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Búk (nay là thị xã Buôn Hồ) đã ra lệnh truy nã về hành vi trốn thi hành án.

Sau 18 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành khác nhau, vào sáng ngày 10-8 vừa qua, lượng Cảnh sát hình sự Công an thị xã Buôn Hồ bắt giữ Sơn khi đang lẩn trốn tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

VŨ LONG