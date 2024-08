Bị can trốn truy nã từ Đồng Tháp ra Hải Phòng, đến tỉnh Bình Thuận thì bị bắt 02/08/2024 19:04

(PLO)- Chỉ sau 3 ngày vào tỉnh Bình Thuận thăm người quen, bị can truy nã đã bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 2-8, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục bàn giao bị can truy nã Nguyễn Văn Bảo Anh (21 tuổi, trú thị trấn Thường Thới Tiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho Công an huyện Hồng Ngự thụ lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Bảo Anh tại cơ quan công an. Ảnh NY.

Trước đó, chiều 1-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác thuộc Công an phường Phú Thủy phát hiện một thanh niên có biểu hiện bất thường và không xuất trình được giấy tờ tùy thân nên đã đưa về Công an phường để làm việc.

Qua xác minh, công an xác định đây là đối tượng đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Ngự phát lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Tháng 9-2023, Nguyễn Văn Bảo Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can và được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên sau đó Bảo Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bị can khai nhận: Sau khi bỏ trốn khỏi Đồng Tháp, bị can đón xe đến TP Hải Phòng và xin vào làm việc tại một quán ăn. Đến ngày 28-7-2024, Bảo Anh đón xe vào TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để thăm người quen nhưng chỉ hơn 3 ngày sau đã bị công an phát hiện.