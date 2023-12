Bị khởi tố vì lừa lao động 'đi Hàn Quốc làm nông nghiệp lương 35-40 triệu'

Chiều 28-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Minh Thiện (27 tuổi, trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Minh Thiện.

Thời gian qua, Thiện làm môi giới xuất khẩu lao động. Tháng 3-2023, Thiện nhận làm hồ sơ, đưa anh NVH (32 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) đi xuất khẩu lao động làm nông nghiệp tại Hàn Quốc theo diện thời vụ sáu tháng.

Thiện nói với anh Hà đi Hàn Quốc làm nông nghiệp được gia hạn tối đa 3 lần, mỗi lần 6 tháng; lương mỗi tháng từ 35 đến 40 triệu đồng. Thiện đưa ra mức chi phí làm thủ tục là 7.000 USD, trong đó phải đóng tiền cọc trước 1.000 USD.

Sau khi nhận tiền của anh Hà, Thiện đã sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, không đúng sự thật như “đã có danh sách đi, kết quả khám sức khoẻ đạt yêu cầu, hình ảnh đơn trình xin VISA”.

Anh Hà tin tưởng nên chuyển tiền vào tài khoản và tiền mặt cho anh Thiện 117 triệu đồng. Thực tế Thiện không đưa được anh Hà đi xuất khẩu lao động mà chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, với chiêu nêu trên Thiện còn chiếm đoạt của anh VVM hơn 110 đồng và anh VĐT hơn120 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kỳ Anh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đắc Lam