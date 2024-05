Bị khởi tố vì xài tiền mà con gái đi trộm 29/05/2024 13:40

(PLO)- Người mẹ bị khởi tố vì tiêu thụ tài sản do con gái đi trộm về

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Kim Hiền (39 tuổi, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, ngày 20-5, Ng.H.Nh (chưa đủ 14 tuổi) đến khu vực khu phố 1, phường 2 lấy trộm nhiều tiền và tài sản của người dân rồi đưa cho mẹ.

Dù biết con gái đi trộm tài sản đem về, bà Hiền dùng tiền trộm cắp được mua sắm tài sản và tiêu xài cá nhân.

Vào cuộc điều tra, Công an thành phố Tây Ninh xác định Nh. là người khả nghi nên mời làm việc.

Đến ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Kim Hiền để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Khám xét nhà nhà của Hiền, công an đã thu giữ 2 xe mô tô; 25.100.000 đồng; 01 sợi dây chuyền vàng 18k trọng lượng 2,5 chỉ.

Riêng Ng.H.Nh do chưa đủ 14 tuổi nên được giao cho gia đình quản lý.