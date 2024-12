Bị lập biên bản vì rao bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng không có giấy phép 19/12/2024 10:23

Ngày 19-12, Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh LVH (31 tuổi, quê Thanh Hóa) vì bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng nhưng không có giấy phép.

Anh H rao bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng trên mạng xã hội. Ảnh: CA

Theo Công an TP Tân Uyên, qua nắm tình hình đã phát hiện tài khoản facebook của anh LVH có đăng tải bài viết với nội dung bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng.

Sau khi xác minh, Công an TP Tân Uyên đã mời anh H về làm việc. Tại buổi làm việc anh H đã thừa nhận mua pháo hoa Bộ Quốc phòng với giá 400.000 đồng rồi bán lại cho người có nhu cầu với giá 450.000 đồng.

Tuy nhiên, anh H không phải là chủ địa điểm kinh doanh pháo hoa được Bộ Quốc phòng cấp phép.

Công an TP Tân Uyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H. Ảnh: CA

Sau khi làm việc, Công an TP Tân Uyên lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H với hành vi kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định và hành vi hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Theo quy định, mức phạt của hành vi này là 27,5 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua nhiều người dân mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng từ các đại lý (được cấp phép), rồi rao bán trên mạng để kiếm lời. Nhiều người dân không nắm quy định nên tưởng rằng bán pháo của Bộ Quốc phòng là không vi phạm pháp luật.