Bị tạm giữ vì nhặt được bao tải cocain trôi dạt nhưng mang đi giấu 29/03/2024 12:46

(PLO)- Biết bao tải nhặt được là ma túy, loại cocain, trôi dạt trên biển, thay vì trình báo công an thì Tuấn giấu định mang đi bán.

Ngày 29-3, lãnh đạo công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu xác nhận đã phát hiện và đang xử lý một người phát hiện bao tải ma túy trôi dạt trên biển, đem về nhà cất giấu để bán.

Theo thông tin ban đầu, ngày 27-3, công an TP Vũng Tàu kiểm tra tại phòng trọ của Nguyễn Thanh Tuấn (41 tuổi, trên đường Đô Lương, phường 11, Vũng Tàu), phát hiện 1 gói nilon hình chữ nhật, bọc kín bằng băng keo màu xám.

Kiểm tra bên trong, công an phát hiện tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại cocain.

Số ma túy loại cocain trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Ảnh: CA

Từ lời khai của Tuấn, công an đã triệu tập 2 người khác trong đó có C (37 tuổi) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, những người trên khai nhận: Trưa 24-3, tại bãi biển ở phường 10, TP Vũng Tàu C. phát hiện một bao tải đen, bên trong có nhiều gói nilon.

Ngày hôm sau, hai người trong đó có Tuấn đến nhà C. nhậu thì nghe C kể lại về bao tải trên. Sau đó, Tuấn chở C. đi ra bãi biển chở bao tải về nhà.

Sau khi về đến nhà trọ, Tuấn mở ra và biết là ma túy nhưng không báo công an mà giấu, giữ lại với mục đích mang đi bán.

Công an đã thu giữ 20 gói ma túy (khoảng 21kg) và đang tiếp tục điều tra làm rõ.