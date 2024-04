Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu: 'Tự tin, đoàn kết là chúng ta làm được' 28/04/2024 08:00

Quý 1-2024, Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI trên 1,5 tỉ USD, trên 25.000 tỉ đồng (quy đổi khoảng 62.000 tỉ đồng), tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Cũng theo kết quả vừa được công bố, xếp hạng chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công) năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 9/63 tỉnh, thành (tăng 25 bậc so với năm 2022) và chỉ số PAR INDEX (Chỉ số Cải cách hành chính) năm 2023, xếp hạng 5/63 tỉnh, thành (tăng một bậc so với năm 2022); chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng của người dân) năm 2023, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành (tăng 10 bậc so với năm 2022).

Đánh giá khách quan toàn diện có thể thấy một sự chuyển động rất tích cực trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Nhận diện những “điểm nghẽn”

Bà Rịa- Vũng Tàu là tỉnh có tiềm năng, lợi thế về nhiều mặt như cảng biển, công nghiệp, du lịch..., thu ngân sách lớn của vùng và quốc gia. Tuy nhiên, nhiều năm liền khó khăn về giao thông kết nối khi chỉ có một tuyến Quốc lộ 51 ở thế độc đạo - đây là “điểm nghẽn” cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa của địa phương này.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh và liên vùng là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tỉnh rất cần tuyến đường bộ quan trọng là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm triển khai xây dựng và hoàn thành.

Bà Rịa- Vũng Tàu là địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế, đặc biệt về cảng biển. Ảnh minh họa: KN

Bởi hơn ai hết, lãnh đạo và người dân trong tỉnh đều mong chờ tuyến đường này để mở cánh cửa kết nối tỉnh với vùng, khu vực. Có như vậy mới thuận tiện trong lưu thông, phát huy lợi thế, tiềm năng rất lớn của tỉnh.

Tỉnh cũng chỉ rõ một “điểm nghẽn” lớn khác là giải ngân đầu tư công chậm do nhiều dự án chậm triển khai vì nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Lí do lớn nhất vẫn là bởi chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất làm dự án.

Bà Rịa - Vũng Tàu mong chờ các tuyến đường mới, kết nối liên vùng để phá vỡ thế độc đạo của Quốc lộ 51 hiện nay. Ảnh: TK

Bởi các "điểm nghẽn" nêu trên nên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân chưa đạt được như kỳ vọng. Ngoài ra, còn một số hạn chế trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính chưa thực sự hiệu quả...

Tỉnh xác định phải tập trung giải quyết các “điểm nghẽn”, đưa ra các giải pháp cụ thể, cách làm hay, nhân rộng điển hình với tinh thần quyết liệt, các cấp cùng chung tay để làm.

Các lĩnh vực được quan tâm là bồi thường, giải phóng mặt bằng; cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng sự hài lòng của người dân.

Vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng làm chậm tiến độ nhiều dự án. Ảnh minh họa: TK

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tỉnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng hệ thống chính trị cấp cơ sở phải vào cuộc ngay từ đầu, xây dựng kế hoạch để triển khai; làm tốt công tác dân vận, vận động người dân, quan tâm đến các chế độ chính sách hỗ trợ người dân, tái định cư, thực hiện đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành luôn đồng hành, thường xuyên đi thực tế để kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc, xử lý ngay cho địa phương...

“Quả ngọt” từ sự thay đổi, tự tin và đoàn kết

Sau gần một năm kể từ ngày khởi công xây dựng dự án đường bộ thành phần 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (19,5 km), đến quý 1-2024, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng bàn giao mặt bằng.

Cầu Phước An nối huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (một dự án kết nối liên vùng quan trọng trong quy hoạch nhưng lâu nay gặp nhiều khó khăn trong triển khai) đã được thi công, đảm bảo tiến độ; đường ven biển ĐT 994 đã và đang triển khai các đoạn tuyến, dự kiến hoàn thành quý 1-2026.

Dự án cầu Phước An đang thi công mố cầu gần khu vực đất rừng của huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Cách làm hiệu quả của Bà Rịa - Vũng Tàu đã được ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao. Nhiều cách làm hay trong quá trình thực hiện đã được đúc kết, rút kinh nghiệm.

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thành lập ba Ban chỉ đạo để hỗ trợ, đồng hành cùng các địa phương thúc đẩy công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án đường nối cao tốc và một số dự án trọng điểm khác.

Phường 11, TP Vũng Tàu có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai và làm tốt công tác vận động người dân bàn giao mặt bằng. Ảnh: TK

Mặt khác, tỉnh thành lập và duy trì tốt các cuộc họp của Tổ 997 để hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường đối thoại, tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân; đưa ra nhiều giải pháp cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền của tỉnh, tạo điều kiện, môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi cho nhà đầu tư, tăng cường liên kết vùng...

Đánh giá quý 1-2024 và chỉ đạo công tác trong những quý còn lại của năm, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn, đồng thời biểu dương tinh thần và sự thay đổi của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức toàn tỉnh.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng đầu tư mới, mở rộng sản xuất tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong quý 1-2024. Ảnh: TK

Ông Thanh cho rằng các chỉ số đánh giá, kết quả trên cho thấy thời gian qua công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền của tỉnh đã được chỉ đạo quyết liệt và bước đầu đạt được kết quả khả quan, từng bước đi vào nền nếp.

Trong đó, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức đã thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ, đoàn kết và tự tin.

Kết quả các chỉ số thể hiện niềm tin, đánh giá của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư vào hệ thống Đảng, Chính quyền của tỉnh như Nghị quyết đưa ra đó là tiếp tục chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân, sự thịnh vượng của nền kinh tế.

Vì vậy, lãnh đạo tỉnh đề nghị các cấp cần tiếp tục quan tâm, tự tin và có các giải pháp để thực hiện trong năm 2024 được tốt hơn nữa.

Cải cách hành chính ở Bà Rịa - Vũng Tàu đạt nhiều kết quả khả quan. Ảnh minh họa: HT

Ông Phạm Viết Thanh chia sẻ: “Qua đây để chúng ta nhớ lại những ngày đầu nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 7 năm 2020. Các chỉ số trên của tỉnh nằm ở mức trung bình hoặc trung bình yếu trong số 63 tỉnh, thành phố.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành đã thể hiện quyết tâm rất cao. Sau ba năm cũng những con người này tại thời điểm đó, chỉ rất ít trong số đó đã nghỉ hưu, còn lại hiện còn ở đây hết cả.

Qua ba năm, chính chúng ta đã làm thay đổi hình ảnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thay đổi cảm nhận trong nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. Có thể nói, chúng ta đã tạo ra một sự tự tin, khẳng định là chúng ta có thể làm được tốt và tốt hơn".

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chia sẻ tại phiên bế mạc kỳ họp chuyên đề ngày 19-4. Ảnh: TK

Theo ông Thanh, các chỉ số của tỉnh từ yếu, trung bình yếu, trung bình đã vượt lên nhóm đầu và rất đồng bộ. Điều này thể hiện đảng viên, cán bộ công chức trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và tự tin là chúng ta làm được.

“Lúc đầu, khi thực hiện nhiều đồng chí e ngại, cứ nghĩ không thể vượt lên trên, đi lên top đầu của cả nước.

Khi chúng ta sợ hãi, thiếu niềm tin thì chúng ta đã thất bại 50%. Nhưng qua đây tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ, đánh giá rất cao đặc biệt cán bộ, công chức viên chức, đảng viên từ cấp xã, phường, thị trấn, chuyên viên cấp phòng, huyện thị thành phố, sở ban ngành các cơ quan đơn vị rồi đến lãnh đạo cấp tỉnh, nhất là UBND tỉnh, các đồng chí phó phụ trách mảng. Chúng ta nhìn nhận, phân tích kỹ để từ đó tự tin, tiếp tục duy trì, giữ các chỉ số”- Bí thư Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.