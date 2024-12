Bí thư Bình Dương: Làm xuyên Tết để đảm bảo tiến độ đường Vành đai 3 TP.HCM 05/12/2024 10:24

Mới đây, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đã đi kiểm tra, khảo sát tiến độ thi công các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối vùng đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Các tuyến đường Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương khảo sát gồm: Đường ven sông Sài Gòn, đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh bình Dương và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Khánh thành dự án Quốc lộ 13 dịp 30-4-2025

Tuyến đường ven sông Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác vận tải và du lịch, phát triển đô thị dọc sông, góp phần cải tạo chỉnh trang đô thị tỉnh Bình Dương. Đây cũng là trục đường chính đô thị góp phần giảm thiểu lưu lượng giao thông theo hướng trục Bắc - Nam. Kết nối một số cầu bắc qua sông Sài Gòn và song song với đường ven sông TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đi khảo sát các dự án trọng điểm.

Hiện tại, toàn tuyến đường ven sông Sài Gòn qua địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ mới được đầu tư xây dựng một số đoạn qua TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một.

Ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, cho biết tuyến đường ven sông Sài Gòn trên địa bàn TP Thuận An có tổng chiều dài khoảng 13,6 km. Đoạn qua địa bàn TP Thủ Dầu Một có tổng chiều dài 16,7 km.

Trong đó, đoạn đường Bạch Đằng, đường Bạch Đằng nối dài, đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thủ Ngữ đến rạch Thầy Năng) đã và đang được đầu tư xây dựng, còn lại các đoạn trên tuyến chưa được đầu tư xây dựng khoảng 13,04 km.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, đây là dự án quan trọng của Bình Dương trong kết nối vùng, tạo ra động lực và không gian phát triển mới cho địa phương; rút ngắn thời gian di chuyển đến TP.HCM góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, góp phần cải tạo cảnh quan bờ sông, bảo tồn sinh thái, chống ngập. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị các sở ngành phối hợp tạo nguồn vốn từ đấu giá quỹ đất công trên địa bàn cùng với nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và một số doanh nghiệp để thực hiện dự án.

Đối với dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP Thuận An, cho biết tổng chiều dài đoạn qua địa bàn TP Thuận An khoảng 12,7 km.

Các đơn vị đang phối hợp để di dời hệ thống lưới điện tại dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13.

Đến nay, UBND TP Thuận An đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với 486 hộ gia đình, cá nhân và 52 tổ chức với số tiền hơn 2.750 tỉ đồng (đạt 99%).

Bên cạnh đó, TP Thuận An đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty Becamex và Điện lực tập trung xử lý các trụ điện, mặt bằng, hành lang an toàn, hạ tầng hiện hữu, xử lý kỹ thuật các trạm khách hàng…

Tại chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu TP Thuận An phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời lưới điện trước ngày 15-1-2025, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án; phấn đấu hoàn thành và khánh thành dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 trong dịp 30-4-2025.

Thi công xuyên Tết để đảm bảo tiến độ

Đối với dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, tổng diện tích thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án khoảng 79,91 ha với 1.535 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay tổng diện tích thu hồi khoảng 77,08 ha, đạt 96,4%. Chi trả tiền bồi thường đạt 94,9%; bàn giao mặt bằng cho các gói thầu đạt 83,2%.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, cho biết đoạn qua địa bàn TP Dĩ An là gói thầu XL1 (nút giao Tân Vạn), có 532 trường hợp bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 17,76 ha. Hiện tại, TP Dĩ An đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, đã thu hồi đất đạt 100% và bàn giao mặt bằng 16,49 ha, đạt 92,8% để triển khai thi công dự án.​

Còn theo ông Trần Hùng Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, các đơn vị thi công đã triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Dự kiến đến tháng 12-2025 sẽ cơ bản hoàn thành khoảng 80% khối lượng dự án và hoàn thành cơ bản tuyến chính cao tốc.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bàn giao mặt bằng không liên tục, khó khăn về nguồn vật liệu cát đắp nền… cũng ảnh hướng đến tiến độ thi công dự án.

Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị thi công làm việc xuyên Tết để đảm bảo tiến độ dự án.

Hưởng ứng kế hoạch 500 ngày đêm hoàn thành mục tiêu 3000 km đường bộ cao tốc năm 2025, Bình Dương cố gắng phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đoạn tuyến từ Mỹ Phước -Tân Vạn đến Quốc lộ 13 và các cầu vượt giao lộ, cố gắng tháng 6-2026 thông toàn tuyến.

Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các địa phương, nhất là TP Thuận An và TP Dĩ An tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; vận dụng đầy đủ các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

