Bí thư, chủ tịch một xã ở Bình Định thâu tóm hàng chục ha đất công

Ngày 25-5, UBND huyện Vân Canh (Bình Định) cho biết cơ quan chức năng đang xem xét, xử lý đối với bảy cán bộ, cựu cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai tại xã Canh Hòa.

Theo UBND huyện Vân Canh, kết quả điều tra, xác minh của cơ quan CSĐT Công an huyện này xác định nhiều cán bộ sai phạm, vi phạm Luật Đất đai trong việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy chứng nhận) tại xã Canh Hòa.

Theo đó, tháng 10-2008, khi đang giữ chức chủ tịch UBND xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Mức (sau này giữ chức bí thư Đảng ủy xã và đã nghỉ hưu) có đơn đề nghị giao đất, cấp GCN thửa đất 150.277 m2 cho gia đình ông.

Ông Mức khai thửa đất này do ông tự khai hoang hồi năm 1996. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định đây là đất lâm nghiệp do UBND xã Canh Hòa quản lý, không phải do ông Mức khai hoang, sử dụng.

Tương tự, cũng trong năm 2008, khi giữ chức phó chủ tịch UBND xã Canh Hòa, ông Đoàn Văn Môn (sau này làm chủ tịch UBND xã và đã nghỉ hưu) cũng có đơn đề nghị giao đất, cấp GCN thửa đất rộng 100.065 m2 cho gia đình ông.

Ông Môn khai nguồn gốc thửa đất này là do ông tự khai hoang hồi năm 1996 nhưng thực tế đây là đất quy hoạch rừng sản xuất, đất lâm nghiệp do UBND xã Canh Hòa quản lý. Ông Môn không hề khai hoang, sử dụng.

Còn có ba người khác ở xã Canh Hòa cũng có đơn xin giao đất, cấp GCN với lý do tương tự. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định những người này khai gian dối để chiếm đất công.

Từ đề nghị của năm người trên, UBND huyện Vân Canh đã giao đất, cấp GCN sai quy định cho năm hộ với tổng diện tích 376.075 m2 đất lâm nghiệp. Cơ quan chức năng xác định ông Đoàn Văn Môn đã lợi dụng sự ảnh hưởng của bản thân để làm hồ sơ đề nghị giao đất, cấp GCN sai quy định.

Liên quan các sai phạm trên còn có một số người nguyên là lãnh đạo UBND huyện Vân Canh và một số cán bộ ở huyện này đã thiếu kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, đối tượng sử dụng đất, tham mưu, ký quyết định giao đất, cấp GCN trái quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Canh đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất được cấp trái quy định pháp luật đối với những người trên. UBND huyện Vân Canh cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng biến động tài sản của năm người được giao đất, cấp GCN sai quy định.