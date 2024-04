Bí thư thị ủy Bến Cát: Phấn đấu trở thành vùng kinh tế trọng điểm 22/04/2024 06:30

Ngày 1-5 tới đây, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) chính thức lên thành phố, đây là niềm vui không chỉ đối với chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát mà là niềm vui chung của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương.



Trao đổi với PLO, ông Bùi Minh Thạnh-Bí thư thị ủy Bến Cát cho biết, trong thời gian qua địa phương đã gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn.

Với những kết quả đã đạt được, thị xã Bến Cát đang vươn mình mạnh mẽ. Trong thời gian tới, thị xã Bến Cát tiếp tục nỗ lực phấn đấu để trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương.

Công nghiệp hóa diễn ra nhanh, thu hút nhiều doanh nghiệp mới

. Phóng viên: Xin ông cho biết những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế -xã hội của thị xã Bến Cát trong thời gian qua ?

+ Ông Bùi Minh Thạnh: Trong thời gian qua, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động không nhỏ đến tốc độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế của tỉnh nói chung và của thị xã nói riêng.

Ông Bùi Minh Thạnh khảo sát các công trình trọng điểm trên địa bàn thị xã Bến Cát.

Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân toàn thị xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Qua đó, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng với tốc độ cao, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt về vật chất lẫn tinh thần, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững thể hiện trên các lĩnh vực, trong đó có một số điểm nổi bật như:

Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,1%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 4.838 tỷ đồng, đạt 112% dự toán tỉnh giao.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp (70,1%), thương mại dịch vụ (29,7%), nông nghiệp (0,2%). Tổng giá trị sản xuất đạt trên 285 ngàn tỉ đồng.

Đáng chú ý, trên địa bàn thị xã hiện có 8 khu công nghiệp, 1 khu sản xuất tập trung với tổng diện tích hơn 4.000 ha, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt trên 90%.

Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thị xã diễn ra nhanh đã góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư thành lập mới và mở rộng sản xuất, kinh doanh, mở ra những cơ hội và thách thức mới, các dự án đầu tư trên địa bàn thị xã tăng bình quân mỗi năm 13,64%.

Địa phương đã thu hút được 671 dự án đầu tư, nâng tổng số dự án trên địa bàn thị xã đến nay là 6.441 dự án. Bên cạnh đó, đã phát triển mới 498 doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa của thị xã Bến Cát nhanh.

Đặc biệt, địa phương là đơn vị dẫn đầu cụm khối thi đua các thị xã, thành phố thuộc tỉnh và được UBND tỉnh Bình Dương, tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các thị xã, thành phố năm 2022.

Ngoài ra, công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là cải cách hành chính trong đảng, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền thân thiện.

4 giải pháp trọng tâm để phát triển mạnh mẽ

. Để thị xã Bến Cát phát triển như ngày hôm nay, vấn đề trọng tâm, cốt lõi khi chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã là gì?

+ Qua quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nổi bật là việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II.

Ông Bùi Minh Thạnh, trực tiếp đi vận động để người dân hiểu, đồng thuận cùng chính quyền địa phương nhanh chóng giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công các công trình trọng điểm.

Để đạt được những kết quả này, tập thể lãnh đạo thị xã đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra.

Tập trung mọi nguồn lực phát triển bền vững đô thị, kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Củng cố tổ chức bộ máy chính quyền, cải cách hành chính và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác cải cách hành chính cũng luôn được thị xã Bến Cát chú trọng, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn.

Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng phong phú, sinh động, thiết thực, sát với cơ sở và ngày càng hiệu quả.

Phấn đấu trở thành vùng kinh tế trọng điểm

. Xin ông cho biết, những định hướng phát triển về kinh tế - xã hội của lãnh đạo thị xã Bến Cát sau khi địa phương chính thức lên thành phố ?

+ Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thị xã đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những địa phương đạt tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững, là vùng kinh tế phát triển công nghiệp hiện đại gắn liền với phát triển đô thị, dịch vụ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính quyền số, kinh tế số…

Định hướng đô thị Bến Cát đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông.

Trong đó, định hướng đô thị Bến Cát đến 2030 là đô thị Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp và bước đầu phát triển về đầu mối giao thông.

Trong đó, chú trọng đến việc gia tăng ngành sản xuất công nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải tiến công nghệ, có hàm lượng khoa học công nghệ gắn với phát triển đô thị xanh sạch không gây ô nhiễm môi trường.

Thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng ưu tiên các dịch vụ có lợi thế, giá trị chất lượng cao. Nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái.

Định hướng đô thị Bến Cát đến 2040 là trung tâm đô thị có chức năng đô thị công nghiệp - dịch vụ - đầu mối giao thông.

Các dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Bến Cát luôn được đẩy nhanh tiến độ.

Trong đó, chú trọng gia tăng ngành sản xuất công nghiệp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ gắn với phát triển đô thị xanh sạch.

Phát triển kinh tế tri thức với hệ thống các trung tâm thương mại cao cấp, trung tâm tài chính hiện đại, trung tâm hậu cần dịch vụ kho vận logistics, các dịch vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các dịch vụ an sinh xã hội đáp ứng tốt nhu cầu của địa phương và là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Bình Dương.

Thị xã Bến Cát đang đẩy mạnh phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối vùng và thu hút đầu tư về logistics.

Ngoài ra, khuyến khích chuyển đổi công năng các khu, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp của thị xã thành các khu công nghiệp công nghệ cao, các khu đô thị, thương mại, dịch vụ cao cấp, hiện đại. Phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối vùng và thu hút đầu tư về logistics.