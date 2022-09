Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu sớm làm rõ sai phạm Khu công nghệ sinh học

Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trong chuyến khảo sát tại Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tại xã Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ) mới đây.

KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai có tổng diện tích gần 210 ha tại xã Cẩm Đường (huyện Cẩm Mỹ) do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn xây dựng hạ tầng ban đầu khoảng 640 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách.

Mục tiêu của dự án là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong nông nghiệp, thực phẩm và y tế, môi trường tạo tiền đề xây dựng và phát triển khu đô thị công nghệ cao.

Tuy nhiên qua ghi nhận thực tế cho thấy tại dự án KCN cao công nghệ sinh học Đồng Nai đã có sự lãng phí trong sử dụng nguồn lực đất đai, hạ tầng cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư.

Hàng chục nhà màng rộng hàng chục hecta bị bỏ hoang mục nát, cỏ mọc um tùm và hệ thống điện, nước tưới hư hỏng nặng, không thể sử dụng.

Đây là khu công nghệ đang bị Thanh tra tỉnh Đồng Nai thanh tra, kiểm tra về các sai phạm, đầu tư kém hiệu quả.

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến vận hành, hoạt động khu công nghệ như: bộ máy tổ chức hoạt động không ổn định, thiếu nhân lực, khó có chính sách thu hút nhân lực, thiếu trụ sở làm việc cho Ban Quản lý.

Ban Quản lý mong muốn điều chỉnh quy hoạch vì hiện đã có 12 doanh nghiệp vào đầu tư nhưng đa số vướng quy hoạch không xây dựng được.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay UBND tỉnh phải làm là tính pháp lý. Vì theo Bí thư Tỉnh ủy, các doanh nghiệp muốn đầu tư phải làm rõ tính pháp lý.

“Mà muốn rõ tính pháp lý thì phải kết thúc Thanh tra, xử lý sai phạm rồi chuyển đổi công năng. Khi pháp lý rõ ràng thì doanh nghiệp, nhà đầu tư mới vô, còn chưa xong thì ai dám đầu tư, mà chậm đầu tư là đồng nghĩa lãng phí. Lãng phí ai có tội? Lãnh đạo chúng ta có tội. Một không gian quá đắc địa mà để lãng phí mười mấy năm rồi”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu lực lượng chức năng sớm làm rõ trách nhiệm về sai phạm ở các dự án trong Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai để xử lý sớm.

Trước đó báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài viết thông tin về những sai phạm tại Khu công nghệ cao sinh học Đồng Nai do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai quản lý như: "Biến đất công thành đất tư" nêu những sai phạm của nguyên giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng. Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sáng về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên bị can Sáng đã bỏ trốn...