Bị tội giết người từ mâu thuẫn chuyện kéo dây điện

Ngày 5-9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên toà xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa (60 tuổi, ngụ xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ông Nghĩa và anh L. (42 tuổi) là hàng xóm. Nghĩa mắc đường dây điện từ trụ điện nằm trên đất vườn nhà anh L. kéo về nhà mình để sinh hoạt.

Đầu tháng 7-2021, do chuẩn bị xây nhà, anh L. nhiều lần yêu cầu Nghĩa di dời đường dây điện nhưng Nghĩa chưa thực hiện. Đến ngày 17-8-2021, thợ xây nhà cho anh L. đã ngắt nguồn điện nhà ông Nghĩa để đảm bảo an toàn khi lợp tôn.

Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Nghĩa bực tức vì nhà mất điện nên đã mang một con dao sang nhà anh L., mục đích để đánh anh L.

Sau đó, Nghĩa dùng dao chém một nhát trúng vào người anh L. Sau khi bị chém, anh L. giằng co con dao trên tay Nghĩa và hô lớn bị chém.

Sau đó, người nhà của hai bên ra can ngăn. Trong lúc giằng co, anh L. bị dao cứa trúng hai vết vào vai trái, hai người ra can ngăn cũng bị thương.

Kết quả giám định cho thấy, anh L. bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 7%.